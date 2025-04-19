Flick califica de “broma” el calendario de LaLiga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Hansi Flick criticó ayer con dureza el calendario al asegurar que en todas las ligas europeas menos en España se preocupan por los horarios y la carga de partidos de los clubes que disputan competiciones continentales. “Esta situación es increíble. Todas las ligas, como la Bundesliga o la Premier League, se preocupan por sus clubes y en España no. Aquí dicen: ‘dejad que jueguen y ya llegarán a las cinco de la mañana a sus casas’. No tienen ni idea de lo que significa esto para los jugadores”, declaró el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo de hoy contra el Celta.

Flic dijo en este sentido que le gustaría hablar con el responsable de organizar el calendario de LaLiga para intentar solucionar una situación que calificó de “ridícula”. “¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea”, dijo visiblemente molesto.

Al técnico alemán tampoco le gustó el cambio de horario del partido ante el Valladolid, que será el sábado a las 21.00 horas en lugar del domingo por la tarde. “No jugamos a las 14.00 contra el Valladolid el domingo, ahora jugaremos el sábado a las 21.00. Eso está bien. ¿Por qué no se puede empezar a las 18.00? Me gustaría ver al responsable de los horarios, es una broma. Es algo que afecta al fútbol español. Me quedo sin palabras. Es una situación increíble”, añadió.

Hansi Flick, que hoy podría dar descanso a varios de sus titulares, reconoció que “cuando empezamos la pretemporada, si alguien me hubiera dicho que estaríamos en las semifinales de la Champions, jugaríamos la final de Copa y seríamos líderes de LaLiga, lo hubiera comprado. Y ahora nos encontramos en esta situación”.

El Barça muestra imágenes de cómo será el nuevo Camp Nou

El FC Barcelona mostró ayer nuevas imágenes del estado de las obras del nuevo Spotify Camp Nou y otras futuribles de cómo será una vez acabado. Según la entidad, la próxima semana ya podrá comenzarse a plantar el césped después de que haya finalizado la instalación del drenaje, la ventilación, la climatización y la calefacción.

En cuanto a los asientos VIP, al club le urge que estén instalados antes del 30 de junio para que la auditora Crowe pueda contabilizar los 100 millones de euros en los que se valoró. Dicho negocio fue el que posibilitó la inscripción de Olmo y Pau Víctor, además de que son claves para estar en la regla 1:1 de cara al próximo mercado.

Nuevo pack de entradas para la Copa del Rey

El Barça anunció ayer que pondrá a la venta una nueva remesa de entradas para la final de la Copa del Rey. A partir de las 12 del mediodía de hoy, los socios y socias que no resultaron agraciados en el sorteo celebrado el pasado 10 de abril tendrán cuatro días hábiles en los que podrán comprar las entradas que no fueron adquiridas entonces. En total se ofrecerán 2.016 nuevas localidades, 1.532 procedentes del cupo de socios y 574 de las peñas

Mbappé, seria duda para la final de Sevilla

El francés Kylian Mbappé fue sometido ayer a pruebas médicas que confirmaron las primeras impresiones de los doctores del Real Madrid, que sufre un esguince en el tobillo derecho que hace que su presencia en la final de la Copa del Rey del próximo sábado 26 de abril no esté garantizada.

El Espanyol vence y acaricia la permanencia

El Espanyol dio ayer otro paso de gigante para asegurarse la permanencia al derrotar al Getafe en casa por 1-0.