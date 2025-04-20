Xavi Bosch, subcampeón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ sant sadurní d’Anoia ❘ La selección española sub-23, con el guardameta leridano del Alpicat y futuro del Pons Lleida Xavi Bosch, se proclamó subcampeona de Europa al caer en la final ante la de Portugal en los penaltis y tras concluir la prórroga con el marcador 4-4. En la tanda de penaltis, el equipo español anotó el primero por mediación de Nil Cervera y falló los otros cuatro. Por su parte, Portugal falló los dos primeros, anotó los dos siguientes y ya no hizo falta que lanzara el quinto.

La selección española, que 24 horas antes había goleado en semifinales a Francia por 5-1, se encontró con una Portugal muy diferente a la que derrotó en la fase de grupos por 8-5.

El conjunto portugués se adelantó primero en una acción individual en la que Lucas Honório surgió detrás de la portería defendida por Codony. La selección española reaccionó y el jugador del Liceo Jacobo Copa, de falta directa, y el del Calafell Carles Domènech, dieron la vuelta al marcador. En un partido de ida y vuelta, Honório, de penalti, restableció el equilibrio (2-2) a 25 segundos para el descanso. La igualdad y las diferentes alternativas continuaron en la segunda mitad y sellegó al final del tiempo reglamentario con 3-3. En la segunda parte de la prórroga Honório completaba su póquer de goles, pero el equipo de Pere Varias aún tuvo tiempo de firmar el empate con un penalti ejecutado por Nil Cervera, cuando solo quedaban 32 segundos. La final se vio abocada a los penaltis y Portugal salió triunfadora.