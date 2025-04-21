El australiano Piastri, nuevo líder del Mundial

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno después de ganar ayer el Gran Premio de Arabia Saudí, su segundo triunfo consecutivo, y superar en la general a su compañero de escudería, Lando Norris, que acabó cuarto. Piastri estuvo acompañado en el podio por Max Verstappen (Red Bull), que partía desde la ‘pole’, y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Carlos Sainz (Williams) entró en la zona de puntos al ser octavo y Fernando Alonso (Aston Martin) acabó en el undécimo puesto.

La carrera arrancó con polémica. Verstappen tuvo que defender su ‘pole’ ante un Piastri más rápido. Al tomar la primera curva, el australiano se lanzó al interior mientras Verstappen se vio obligado a salir de pista para no ceder la posición, que luego no devolvería. La maniobra le costó una penalización de 5 segundos, lo que terminó por arruinar cualquier posibilidad de victoria para el neerlandés. Además, un toque entre Tsunoda y Gasly forzó la aparición del coche de seguridad, lo que dio más morbo a las discusiones por radio de Verstappen.

Piastri entró con holgura a cambiar neumáticos, mientras Verstappen permaneció en pista exprimiendo al máximo su Red Bull. Sin embargo, no fue suficiente para superar al Ferrari de Leclerc. El monegasco sacó provecho de la detención de Verstappen y gestionó a la perfección su ritmo de carrera, manteniéndose al frente de forma provisional mientras el resto, salvo él y Norris, ya había pasado por ‘boxes’. El enredo de posiciones terminó aclarándose con Piastri al frente, seguido por Verstappen, manteniéndose ambos firmes hasta la línea de meta. Mucho más disputada estuvo la batalla por el último escalón del podio, que inicialmente ocupaba Russell, pero que acabó en manos de Leclerc tras el bajón de rendimiento del Mercedes. Piastri logró contener a Verstappen sin mayores sobresaltos, mientras que Leclerc tampoco tuvo demasiadas dificultades para mantener a Norris detrás. Esto le permitió a Piastri (99) superar a Norris (89) en el campeonato. Más atrás, solo Sainz pudo cumplir con el objetivo entre los dos pilotos españoles, firmando una valiosa octava plaza. Fernando Alonso no pudo sumar puntos y finalizó en la undécima posición.

El Mundial retomará su actividad el primer fin de semana de mayo con el GP de Miami.