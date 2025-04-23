Hacer historia en Camboya

El técnico leridano Pep Muñoz, que dirige al equipo camboyano del Preah Khan Svay Rieng, está llevando cabo otra gran temporada, después de ganar el pasado curso la Liga, la Copa y la Supercopa de aquel país del sudeste asiático. El próximo 10 de mayo disputará la final de la AFC Challenge League, la tercera competición más importante de clubes en Asia, un torneo similar a la Conference League de la UEFA. El rival será el Arkadag de Turkmenistán y el partido se jugará en el Estadio Nacional Morodok Techo de la capital camboyana, Phnom Penh, con capacidad para 60.000 espectadores. “Es una gran hazaña porque es la primera vez que llega a la final un equipo camboyano”, señaló Muñoz, que no para de hacer historia en el fútbol de este país del sudeste asiático, cuyo sistema político es una monarquía constitucional y que ha experimentado un aperturismo al exterior desde los años 2000 siendo cada vez más visitado turísticamente.

En la Liga, la Premier League Camboyana, el Preah Khan Svay Rieng es el actual líder de la clasificación con 67 puntos, cuatro más que su más inmediato perseguidor, el Phnom Penh Crown FC, por lo que el conjunto de Pep Muñoz se encuentra en las mejores condiciones para revalidar el título conseguido el pasado curso.

“El objetivo es volver a ganar todos los títulos posibles y, por supuesto, la AFC Challenge League, que sería un hito”, dijo Muñoz, que cuenta en su staff con otro leridano, Sergi Puertas, que ejerce como preparador físico desde esta temporada.