TENIS
Carreño gana en Zaragoza y sube al puesto 21 del ranking
El tenista balagueriense Antonio Carreño conquistó este fin de semana pasado el Torneo 400 del Real Club Tenis Zaragoza, después de imponerse en cuartos de final a Carles Perearnau, por 6-0, y 6-1; en semifinales a Manuel Hernandez, por 6-0 y 7-5, y en la gran final Francisco Lasheras, por 6-3 y 6-4. Tras bajar hasta el puesto 47 del ranking mundial de la categoría +85 debido a una lesión, las victorias en Badalona y Zaragoza le han permitido situarse el 21.