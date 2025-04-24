Carreño gana en Zaragoza y sube al puesto 21 del ranking

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El tenista balagueriense Antonio Carreño conquistó este fin de semana pasado el Torneo 400 del Real Club Tenis Zaragoza, después de imponerse en cuartos de final a Carles Perearnau, por 6-0, y 6-1; en semifinales a Manuel Hernandez, por 6-0 y 7-5, y en la gran final Francisco Lasheras, por 6-3 y 6-4. Tras bajar hasta el puesto 47 del ranking mundial de la categoría +85 debido a una lesión, las victorias en Badalona y Zaragoza le han permitido situarse el 21.