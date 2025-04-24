El Lleida Handbol pide apoyo para conseguir el ascenso

“Hemos pedido apoyo a los grupos de animación de los otros clubes de la ciudad para que vengan este sábado a animarnos”, explicaba ayer Iban Raigal, entrenador del Lleida Handbol, equipo que recibe en el Onze de Setembre al Meaño gallego (19.30), en el partido de ida de la eliminatoria en la que se decide una de las cuatro plazas para la Final Four, en la que dos equipos ascenderán a la División de Honor Oro.

“Necesitamos el máximo apoyo para aprovechar el factor pista y conseguir la mayor renta posible de cara al partido de vuelta”, añadía el entrenador que, tras varias semanas sin jugar, admite que “las jugadoras están ansiosas, con muchas ganas. Llevamos mucho tiempo preparándonos para esta eliminatoria a todos los niveles”.

El Lleida Handbol también ha hecho una camiseta especial diseñada por la jugadora Jenny Nana, para que en la grada predomine el color burdeos. Luce el lema “De l’infern a l’ascens”, en referencia a lo que ha vivido la entidad en estos últimos años. En la temporada 2021-22 el equipo competía en Lliga Catalana, logró el ascenso a División de Honor Plata, donde en la 22-23 se salvó a falta de dos jornadas y en esta ha logrado la clasificación para la fase de ascenso. Si elimina al Meaño, la Final Four la jugará los días 16. 17 y 18 de mayo.