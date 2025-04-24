El Llista cierra la plantilla 25-26 con Gabarró, del Noia

Todavía quedan dos jornadas para concluir la fase regular y disputar todo el play off por el título de la OK Liga y el Pons Lleida ya tiene configurada la plantilla con la que competirá la próxima temporada. Martí Gabarró, actualmente en el Noia Freixenet, es la última pieza que le faltaba al técnico Edu Amat para cerrar la plantilla.

El joven jugador de Torrelavit, de 23 años, firma por dos temporadas y será una de las tres caras nuevas del Pons Lleida 2025-2026, que también ha cerrado las incorporaciones del portero leridano del Alpicat Xavi Bosch, de 21 años, y del argentino del Liceo Fabrizio Ciocale, de 21, como ya adelantó SEGRE. Los tres vienen a cubrir las bajas del portero Martí Zapater, que jugará en el Noia; y de Nuno Paiva y Fran ‘Tombita’ Torres, que seguirán compartiendo vestuario, aunque ahora en el Liceo, donde el argentino regresa después de una temporada de cesión en Lleida.

Gabarró se formó en la cantera del Noia Freixenet, que lo cedió durante dos temporadas al Calafell, la 2020-2021 y 2021-2022, anotando 9 y 13 goles, respectivamente, en la competición doméstica. Su buena trayectoria le llevó de regreso a Sant Sadurní para asentarse en el equipo del Alt Penedès y ser uno de los jugadores de referencia, con una media goleadora por encima de la veintena en sus dos primeras campañas, si bien en la presente no ha entrado tanto en los planes del técnico Carlos Cortijo, que cogió al equipo el pasado verano para suplir a Pere Varias, nuevo seleccionador español absoluto. Además, Gabarró es un consumado especialista en los lanzamientos de faltas directas. Esta temporada lleva lanzadas en la OK Liga un total de 21, de las que ha transformado 5, aunque en todos sus años en la máxima categoría su efectividad supera el 30 por ciento (42 de 126). A nivel internacional, hace dos años se proclamó campeón de Europa sub-23 con una selección en la que también estaba el leridano Aleix Marimon.

Al margen de los tres refuerzos, continuarán en el equipo Javi Sánchez y Sebas Moncusí, que tienen contrato en vigor, y Jordi Badia, Antonio ‘Chino’ Miguélez, Sergi Duch y Darío Giménez, que ya han renovado.