Lleida vuelve a la Titan Desert

El próximo 1 de mayo arranca la vigésima edición de la Škoda Titan Desert Morocco, que volverá a tener representación leridana, entre la que destaca la pontsicana Ramona Gabriel, bicampeona de la prueba, y Albert Sánchez Casín, natural de Sort y que afrontará la prueba por noveno año consecutivo.

Gabriel, que ha subido al podio en sus ocho participaciones, con dos victorias (2016 y 2018), dos segundos puestos (2017 y 2020) y cuatro terceros (2014, 2019, 2021 y 2022), regresa a la Titan tras un paréntesis de dos años, y lo hará junto a su pareja, Toni Moreno, con el que aspira a ganar la categoría Dúo Mixto.

Ambos competirán enrolados en el numeroso equipo KH-7, formado por 56 ciclistas, entre ellos nombres conocidos como los del exciclista profesional en ruta y ganador de la Titan Melcior Mauri; Josep Betalú, cuatro veces vencedor de la prueba, o los reconocidos chefs Javier y Sergio Torres.

Por su parte, Albert Sánchez regresa una vez más al conocido como el Dakar de BTT. Será la novena participación consecutiva desde 2018, con ocho ediciones disputadas en Marruecos y una en Arabia Saudí, consolidándose como un referente de resistencia y perseverancia en esta dura competición. “He hecho los deberes durante todo el invierno en el Pallars y, a mis 40 años ya cumplidos, me voy a Marruecos con la misma ilusión que la primera vez, y eso es muy importante”, señaló el ciclista de Sort.

La edición 2025 arranca en Merzouga, al pie de las imponentes dunas de Erg Chebbi, y acabará el 6 de mayo en Maadid, tras 600 km y seis etapas.