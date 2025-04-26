Idiakez se muestra optimista sobre el futuro del Lleida y ataca implícitamente a Pereira

El Lleida afronta mañana (12.00) ante el Espanyol B su último partido en casa de una temporada complicada, con la plantilla sufriendo impagos desde el mes de enero y ya sin opciones de alcanzar el play off. El entrenador del conjunto azul, Iñigo Idiakez, destacó la importancia de “llevar el escudo del Lleida siempre con la cabeza alta” y se mostró convencido de que “estamos preparados para el partido y estaremos a la altura de este escudo”.

También quiso transmitir tranquilidad con respecto al futuro: “El club está trabajando para que esto siga adelante y creo al 100% que el año que viene seguirá”, dijo. “El objetivo es que el partido sea un ejemplo de que nosotros llevamos el escudo del Lleida muy por encima de todo, porque aquí solo ha habido una persona que no ha estado a la altura del club”, dijo señalando claramente al presidente, Luis Pereira.

Sin embargo, reconoció que será “una despedida un poco triste” por no haber cumplido el objetivo de ascender a Primera RFEF. “Queremos que haya comunión entre jugadores y afición”, señaló el técnico, que no podrá dirigir el equipo desde el banquillo a causa de una sanción de dos partidos que considera “totalmente injusta”.

Además, hizo un llamamiento a los aficionados para que estén “a la altura del club” como lo estarán los jugadores. “Los necesitamos para ganar el partido”, subrayó, recordando que el día del Valencia Mestalla “fue un espectáculo verlos”.

Con respecto a la situación del equipo, que aún no ha ganado en el Camp d’Esports el 2025, recupera a Mario Domingo e Iker Garcia con respecto al último partido, pero continúa con muchas bajas. “El día a día es durísimo, es de necesidad”, explicó el técnico, que reveló que “el fisioterapeuta sólo viene un día” y eso dificulta mucho la recuperación de los lesionados.

El Espanyol B llega al Camp d’Esports como un equipo que lucha por los puestos de play off de ascenso. “Es un filial con jugadores fichados para llegar a la élite, físicamente unos privilegiados y técnicamente también”, ha valorado el entrenador del Lleida, que considera que se trata de un conjunto que “por la calidad de los jugadores que tienen, tendrían que estar como mínimo en Primera RFEF”.

En comparación con el Valencia Mestalla, último rival que visitó el Camp d’Esports, el entrenador considera que el Espanyol B es “un poco más intenso a la hora de presionar, pero a nivel de calidad tienen la misma”. El técnico del Lleida espera “un partidazo” y quiere que su equipo “vaya a por el partido, que intentemos tener la pelota más que ellos y que no los dejemos jugar”.