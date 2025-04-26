La policía dispersa a seguidores del Barcelona en Sevilla antes de la final

Aficionados del FC Barcelona en las inmediaciones de la catedral de Sevilla antes de la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid este sábado en Sevilla. EFE/Raúl CaroEFE

La Policía Nacional ha intervenido esta tarde en pleno centro de Sevilla, en las inmediaciones del ayuntamiento, para dispersar una multitudinaria concentración de aficionados del FC Barcelona que se había formado horas antes de la final de la Copa del Rey que enfrentará esta noche al conjunto azulgrana contra el Real Madrid. La actuación policial se desarrolló en un ambiente de notable tensión, aunque afortunadamente no se registraron incidentes de gravedad.

Según ha podido constatar EFE, el despliegue de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) comenzó aproximadamente a las 16:30 horas junto al Edificio Laredo, en una vía peatonal que conecta el consistorio hispalense con la plaza de San Francisco. En este punto se habían congregado numerosos seguidores barcelonistas que entonaban cánticos contra el rival madridista mientras lanzaban cohetes y alguna bengala, generando un clima de crispación.

Los antidisturbios procedieron a desplegarse ante la masiva presencia de aficionados, quienes respondieron con gritos de 'Visca Barça' y 'Visca Catalunya'. Aunque la intervención logró dispersar a parte de los concentrados, poco después los agentes se replegaron a una zona cercana, junto al ayuntamiento, sin que se produjeran detenciones ni altercados de consideración.

Dispositivo de seguridad para la final copera

Tras esta primera actuación, los efectivos de la UIP permanecieron desplegados en la cercana plaza Nueva, acotando con cintas de plástico la zona próxima al punto de concentración y vigilando la evolución de los acontecimientos sin que se registraran problemas adicionales.

Por otra parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla han informado de que una persona ha resultado herida leve en una pelea ocurrida al mediodía entre aficionados de ambos equipos. En este incidente no se produjeron detenciones, aunque las autoridades han confirmado un arresto relacionado con el evento deportivo, sin ofrecer más detalles al respecto.

Para garantizar la seguridad durante la celebración de la final copera, se ha establecido un dispositivo de más de 2.000 personas, incluyendo 1.400 agentes de la Policía Nacional y 230 de la Policía Local. Este operativo debe gestionar la llegada de más de 100.000 aficionados a la capital andaluza, muchos sin entrada, de los cuales unos 26.000 seguidores de cada finalista acudirán al renovado Estadio La Cartuja, que cuenta con capacidad para 70.000 espectadores.