El Hiopos, a sellar la permanencia virtual en Andorra

El Hiopos Lleida tiene esta tarde (17.00) una inmejorable ocasión de dejar finiquitada la permanencia un año más en la Liga ACB. Para ello tiene que ganar en la pista de un Morabanc Andorra que persigue el mismo objetivo y que llega en un buen momento después de recuperar efectivos, como ya demostró la pasada jornada perdiendo por solo un punto en la pista del Real Madrid y tras un triple de Kuric que los árbitros convirtieron en dos puntos y que hubiera forzado la prórroga.

Gerard Encuentra lo dejó claro en la rueda de prensa previa de este viernes. “Independientemente de la clasificación, queremos conseguir cuanto antes la undécima victoria que nos acerque más al objetivo y afrontar el tramo final de temporada un poco más liberados”, afirmó el técnico leridano, que no esconde que ganar en la Bombonera no será nada fácil, y más después de que se haya decretado el partido como Día del Club, regalando una entrada a cada socio, con lo que se espera una gran entrada. Esta circunstancia hará que la afición leridana esté en clara minoría, ya que poco más de medio centenar de seguidores podrán estar animando a los suyos desde la grada.

Encuentra se espera un duelo “muy complicado” ante un “buen equipo que a principios de temporada estaba construido para entrar al play off. Su posición demuestra la dificultad que tiene esta Liga, aunque es cierto que han tenido mala suerte con las lesiones. Vamos a una pista muy complicada, pero estamos en un buen momento y queremos seguir con esta buena dinámica”, apuntó.

Los de burdeos buscarán en el Principat su cuarta victoria lejos del Barris Nord, que sería la tercera de forma consecutiva después de las logradas en Granada y Manresa. El triunfo, además, otorgaría al Hiopos Lleida la permanencia virtual, ya que mantendría los cuatro triunfos de renta, más el average, sobre el Granada, que ayer ganó en casa al Manresa y solo le quedan cinco partidos por jugar, y cinco sobre el Coruña, que ayer cayó en su visita a Tenerife y vuelve a ser colista de la Liga cuando le restan seis encuentros para el final (tiene uno aplazado).