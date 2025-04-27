El AEM saca un punto al campo de las campeonas para ser terceras (1-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un AEM jugando con los nervios del Alhama a que se jugaba el ascenso. Les ocasiones de gol eran escasas por parte de los dos equipos. El AEM iba de menos además y ha estado a punto de marcar el primero en el último minuto de la primera parte con un chute de Noe en el palo. La misma Noe y Sílvia han visto tarjeta amarilla y Loba ha sido sustituida por un mareo.

Después del paso por vestuarios, el Alhama ha salido mejor y, en el minuto 48, Belén ha marcado el 1-0 para abrir el marcador. El equipo de Rubén López ha reaccionado bien al golpe del gol y, en el minuto 60, Vero Herrera ha marcado un golazo con un remate para igualar el electrónico.

Con el empate llegaban noticias positivas desde Cáceres con el 1-0 que daban la tercera posición a las leridanas. A pesar de servir el empate a los dos equipos, el AEM no ha renunciado a la victoria, pero no han llegado ocasiones por cabeza de los equipos hasta el silbido final. El AEM hace historia y queda tercero a la clasificación de Primera RFEF por primera vez a su historia.