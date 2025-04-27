Alex Márquez reina por primera vez en MotoGP y arrebata el liderato a Marc

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El piloto español Alex Márquez (Ducati) ha conquistado la primera victoria de su vida en MotoGP este domingo en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, quinta cita del Mundial de motociclismo, y ha recuperado el liderato de la categoría reina tras una prueba en la que su hermano Marc Márquez (Ducati) se fue al suelo en la tercera vuelta, mientras que los españoles Manu González (Kalex) y José Antonio Rueda (KTM) se situaron líderes de Moto2 y Moto3, respectivamente, tras ganar sus carreras en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El pequeño de los Márquez exhibió solidez y aprovechó sus oportunidades en una carrera marcada por la caída de su hermano en el tercer giro, cuando marchaba tercero. Vuelta a vuelta, Alex se acercó al italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y al francés Fabio Quartararo (Yamaha) y los adelantó para tomar el control de la cita a partir de la vuelta 14.

Así, retuvo la cabeza de carrera y cruzó la meta primero por delante del piloto galo y de 'Pecco', que le acompañaron en el podio para celebrar el primer triunfo de su carrera en la categoría reina. Con este resultado, se aúpa a la primera plaza de la general con 140 puntos, dos más que su hermano Marc, que redujo el daño terminando duodécimo.

La victoria del '73' hace que los Márquez se conviertan en los primeros hermanos de la historia en ganar en la categoría reina del motociclismo, todo en el triunfo número 200 para España en esta misma categoría.

Quartararo, 'poleman' del sábado, defendió su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, mientras por detrás Bagnaia ganaba la partida a Marc y se situaba segundo. Comenzó entonces una intensa lucha entre los dos compañeros de equipos que se interrumpió abruptamente donde menos se lo esperaban.

Fue en la curva 8, de izquierdas, durante la tercera vuelta; en el punto que mejor trazaba, el octocampeón del mundo perdió el control de su moto, previsiblemente al tocar con la rodilla en el asfalto, y se fue hacia la grava. Volvió a pista en el fondo del pelotón, pero el trabajo ya había quedado arruinado.

Solo un giro después, Alex Márquez adelantaba a Bagnaia para situarse en segunda posición, solo con 'El Diablo' por delante, y Fermín Aldeguer (Ducati) se iba al suelo en vuelta 6 cuando trataba de acercarse a esas posiciones de podio. Al francés, el catalán y el italiano se les acercó pronto Maverick Viñales (KTM).

En la vuelta 14, el pequeño de los Márquez se hizo con el liderato y comenzó a tirar para dejar a más de dos segundos a sus tres perseguidores, que se enfrascaron en la lucha por el podio, y ya nadie pudo discutirle su triunfo. A la vez, Joan Mir (Honda) se despedía de sus opciones en la curva Dani Pedrosa durante la vuelta 15.

Finalmente, Alex, que todavía tuvo tiempo para saludar al público presente en el circuito durante la última vuelta, fue el primero en ver la bandera a cuadros sostenida por el tenista Carlos Alcaraz, un resultado que le permite regresar a la primera plaza de la clasificación general.

Viñales terminó cuarto y Pedro Acosta (KTM) fue séptimo. Además, Alex Rins (Yamaha) concluyó decimotercero, por delante de Aleix Espargaró (Honda), Raúl Fernández (Aprilia) fue decimosexto y Augusto Fernández (Yamaha), decimoséptimo. Ni Fermín Aldeguer ni Joan Mir lograron terminar.

MANU GONZÁLEZ Y JOSÉ ANTONIO RUEDA, VICTORIAS Y LIDERATOS

Mientras, el español Manu González (Kalex) recuperó el liderato de Moto2 después de liderar de principio a fin en una prueba en la que se impuso por delante del belga Barry Baltus (Kalex) y del australiano Senna Agius (Kalex). Ahora, comanda la clasificación con 86 puntos, siete más que Arón Canet (Kalex), que solo pudo ser octavo este domingo.

Mientras, Albert Arenas (Kalex), que arrancó segundo, finalizó sexto, y también sumaron puntos Marcos Ramírez (Kalex), que comenzó vigésimo primero y fue duodécimo; y Adrián Huertas (Kalex), decimotercero. Además, Alex Escrig (Forward) completó la carrera decimoséptimo, justo por delante de Iván Ortolá (Boscoscuro); Jorge Navarro (Forward), fue vigésimo primero y Sergio García Dols (Boscoscuro), vigésimo segundo. No consiguieron cruzar la meta Dani Holgado (Kalex), Alonso López (Boscoscuro) ni Izan Guevara (Boscoscuro).

Por último, en Moto3, el español José Antonio Rueda (KTM) dominó la carrera para auparse de nuevo al liderato de la general de la categoría pequeña con cuatro puntos de ventaja sobre su compatriota Ángel Piqueras (KTM), que fue segundo este domingo en Jerez. El andaluz, 'poleman' del sábado, supo defender su posición de privilegio para terminar por delante del valenciano y del australiano Joel Kelso (KTM), que completaron el podio.

Adrián Fernández (Honda) finalizó cuarto y Álvaro Carpe (KTM) fue octavo, mientras que Adrián Cruces (Honda) concluyó decimoséptimo, justo por delante de Vicente Pérez (KTM), ambos fuera de la zona de puntos. Por su parte, David Almansa (Honda) no pudo ni completar la primera vuelta y David Muñoz (KTM) y Joel Esteban (KTM) tampoco terminaron la carrera.