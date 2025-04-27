¡¡¡Campeones!!!

La plantilla del Barça celebra eufórica la conquista de la Copa del Rey exhibiendo el trofeo. - EIUROPA PRESS

❘ sevilla ❘ El francés Jules Koundé logró a falta del cuatro minutos para que concluyera la prórroga el 3-2 para el Barcelona que le da al equipo azulgrana su trigésimo segundo título de campeón de la Copa del Rey, tras una final ante el Real Madrid digna de un clásico de altura.

El Barça, que en la primera parte se había adelantado con un gol de Pedri y había sido superior al Madrid, vio cómo el equipo de Ancelotti reaccionó. Dos goles de Mbappé y Tchouameni dieron la vuelta al partido, pero Ferran consiguió empatarlo en el 83. El árbitro De Burgos Bengoechea anuló un penalti de Asencio a Raphinha en el último minuto del descuento en la segunda mitad tras revisarlo en el VAR.

La presencia de Dani Olmo como mediapunta fue la principal novedad en el once del alemán Hansi Flick, que llegó a Sevilla con bajas significativas como la de su goleador polaco Robert Lewandowski o la del lateral Alejandro Balde y con la presencia en el banquillo tras una larga lesión del meta germano Marc-André Ter Stegen.

Courtois, al borde de la media hora, no pudo con un zapatazo de Pedri desde lejos, y el balón se le coló cerca de la escuadra para poner lo que se preveía desde el arranque, el tanto de los azulgranas. Pareció que el equipo de Flick levantó algo el pie del acelerador para tomar aire y de eso se valió el de Ancelotti para acercarse al área del meta polaco Wojciech Szczesny.

Mbappé fue el recurso del Madrid para la segunda parte. Con Modric y Arda Gúler también en el campo, el Real Madrid fue otro, intenso, con despliegue físico y con una presión que le quitó al Barcelona, lo que hizo reaccionar a Flick con la entrada de Fermín López por Dani Olmo para recuperar algo de aire en el centro del campo.

Pero para entonces los de Ancelotti ya estaban desatados.

El revulsivo Mbappé igualó el marcador lanzando una falta que Frenkie De Jong le había cometido, acción que los madridistas reclamaron como de tarjeta roja. A los 77 minutos, Tchouaméni culminó la remontada de cabeza en un córner. Sin embargo, la alegría duró poco: Ferran Torres aprovechó un error de Courtois para empatar.

En el añadido, Rüdiger derribó a Ferran Torres en el área, pero De Burgos Bengoetxea no señaló nada. En el sexto minuto de prolongación se pitó un penalti de Asensio sobre Raphinha, aunque tras revisar el VAR, el árbitro anuló la decisión y amonestó al brasileño. El partido se fue a la prórroga.

El Madrid se mostró más entero en el tiempo extra, mientras que Pedri, agotado, fue sustituido por Eric García. Koundé, más rápido, marcó el 3-2 definitivo a falta de cuatro minutos.

Antes de acabar, Vinícius y Rüdiger protestaron airadamente una decisión; Rüdiger lanzó un objeto al árbitro y fue expulsado.

Tras el pitido final, los entrenadores Carlo Ancelotti y Hansi Flick se abrazaron, al igual que varios jugadores como Ter Stegen y Carvajal. El Barça hizo el pasillo al Madrid, subcampeón. Gerard Piqué comentó en X: "Al final els bons sempre guanyen."