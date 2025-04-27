El Lleida, a despedirse con una alegría

El Lleida CF se despide hoy (12.00/Lleida En Joc) del Camp d’Esports en esta temporada marcada por los malos resultados y los problemas de impagos desde el mes de enero, con un partido casi intrascendente pero emotivo ante el Espanyol B.

Con la salvación virtualmente sellada, el conjunto azul se mide a un aspirante al play off de ascenso, séptimo y a un punto de la promoción a falta de dos jornadas, con la incertidumbre de que, debido a la crítica situación económica que vive la entidad, el partido de hoy sea el último que juegue el Lleida CF en el Camp d’Esports.

Por ello, la plantilla azul, pese a su complicada situación en el día a día y las bajas en la zona defensiva (seguirán ausentes Campins, Solbes, Lozano y también Quadri), se ha marcado el reto de cerrar el curso con buenas sensaciones y poder al fin sumar la primera victoria como local del 2025, ya que en la segunda vuelta el Lleida acumula cinco empates y dos derrotas en casa, donde no gana desde el 22 de diciembre ante el Andratx (3-0). No obstante, el último partido en el Camp d’Esports, un empate (2-2) ante el Valencia Mestalla, es el ejemplo a seguir para el técnico azul, Iñigo Idiakez. “Quiero que en el partido haya comunión entre el público y los jugadores. El día del Valencia Mestalla fue un espectáculo ver cómo la grada nos empujaba y tiene que ser lo mismo. Quiero que el equipo vaya a por el partido”, destacó el técnico vasco, que apeló a que “la afición esté a la altura de este escudo, igual que lo estaremos los jugadores. Estamos preparados, pese a que el día a día es de necesidad”.

De hecho, Idiakez fue relativamente optimista sobre el futuro del Lleida, ya que aseguró que “el club está trabajando para sacar adelante la situación y creo al cien por cien que la temporada que viene seguirá”. No obstante, sentenció que “aquí, solo hay una persona que no ha estado a la altura del club”, haciendo clara referencia al presidente Luis Pereira.