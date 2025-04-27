El Lleida golpea primero

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Onze de Setembre se vistió de gala para estrenar la fase de ascenso a División de Honor Oro y el Lleida Handbol respondió. Las burdeos se impusieron por 29-23 al Inelsa Solar Asmubal Meaño de Pontevedra en un gran partido defensivo que les permitió llevarse la ida de una eliminatoria que se decidirá el próximo sábado en Galicia.

Las leridanas salieron como una exhalación en la primera mitad y acompañadas por el ruido de su afición consiguieron mandar en el marcador en los primeros minutos de partido (3-0). A través de una sólida defensa y los constantes contragolpes, el Lleida castigó mucho a su rival, que se vio absolutamente superado por la gran actuación de Cati Casasola en ataque y Lara Peris bajo palos (10-5). Con el discurrir de los minutos, las gallegas consiguieron rehacerse y reducir la ventaja local, pero un arreón final de las de Iban Raigal colocó el 16-12 al término de los primeros 30 minutos.

En la reanudación, el partido subió de intensidad y dureza, notándose la tensión típica de una fase de ascenso. El Meaño, por su parte, dio un paso adelante en defensa, pero el Lleida siguió muy metido en el partido, consiguiendo mantener su ventaja de cuatro goles en el ecuador del segundo tiempo (20-16). En los minutos finales, las de Raigal volvieron a tener la oportunidad de correr y se mostraron letales al contragolpe. El Lleida consiguió aumentar su renta en los últimos minutos, finiquitando el partido y materializando una victoria (29-23) que le da alas para afrontar el partido de vuelta en Meaño con una destacable ventaja de seis goles.

Iban Raigal: “Los seis goles son una buena renta”

Tras el triunfo ante el Meaño, el técnico del Lleida, Iban Raigal, destacó que “los seis goles son una buena renta, aunque no te asegura nada. En la vuelta podremos jugar con esta ventaja, ya que deberán superar los 29 goles para poder, como mínimo, igualarnos”.

Pese a la ventaja, el preparador leridano apuntó que “tendremos tiempo de prepararnos durante la semana para un partido de vuelta en el que nos esperarán y en el que intentarán liquidar esta diferencia de seis goles en los primeros minutos de partido. Nosotros tendremos que tirar de veteranía y buscar la tranquilidad. Estoy muy contento por el partido y vamos a ver si podemos seguir soñando”, añadió. El técnico también explicó que “el equipo debe ir a Meaño con el objetivo de ganar el partido. Todos hubiéramos firmado este resultado antes de jugar, pero no debemos olvidar que aún quedan 60 minutos”, concluyó.