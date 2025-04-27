Empate sin goles en el último partido del Lleida en el Camp d'Esports (0-0)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF recibía al Espanyol B en el último partido en casa de la temporada y con la duda de si sería el último de la historia de la institución en el Camp d'Esports. Los azules se jugaban poca cosa, necesitaban sólo un punto para evitar el play-out. Por otra parte, el filial periquito intentaba agotar a sus opciones de play-off de ascenso.

La primera parte ha tenido poco espectáculo deportivo. Pocas oportunidades, faltas e interrupciones. Ninguno de los dos conjuntos ha llegado a complicar a los porteros.

La polémica ha sucedido antes de empezar el partido, la plantilla del Lleida ha saltado al campo con una pancarta reivindicativa donde estaba escrito ‘¡Luis Pereira solución ya’!. Los futbolistas, acompañados del staff, daban voz a la situación de impagos. Además, la grada de animación del Gol Norte han abandonado el campo para denunciar que a las fuerzas de seguridad no les ha dejado entrar uno de sus carteles. En el séptimo minuto de juego han vuelto a entrenar para animar a los suyos.

El segundo tiempo ha empezado con iniciativa de los blanquiazules, Jan Peries lo probaba con un chute flojo que Iñaki bloqueaba sin complicaciones. El Lleida esperaba al contraataque, y a la hora de partido, Adri Gené ha dudado entre hacer la pasada o chutar, finalmente la ocasión ha acabado en un córner. Instantes más tarde, el árbitro no ha señalado un posible penalti sobre Naranjo después de una clara estirada de camiseta posterior a una falta lateral.

Cuando mejor estaba el Lleida, el Español B ha tenido dos oportunidades muy claras que Iñaki ha solucionado con claridad. Adri Gené, de nuevo, ha malbaratado una ocasión después de que su chute saliera mordido. A la salida de un córner, Iñaki salvaba en los locales, una vez más, después de un sensacional estirón.

El Lleida lo ha intentado hasta el final mediante Efe y Unax que no han encontrado portería. En el minuto 89, el Español desperdiciaba la opción de ganar el partido después de que Omar Sadik no pudiera rematar a puerta vacía. A pesar del rocambolesco final, el resultado ha siete de 0-0.

Al acabar el partido se ha vivido un emocionante momento de hermandad entre aficionados y futbolistas. Entre pancartas y abrazos los futbolistas se han despedido de un gol norte que no han fallado en toda la temporada.

Con este resultado el Lleida se sitúa en duodécima posición con 45, a uno de la plaza de play-out. El próximo partido de los del Segrià estará el próximo domingo en las 12.00 en el campo del Andratx, en lo que podría ser el último enfrentamiento de la historia del club.