El Morabanc Andorra arrasa el Hiopos Lleida (96-79)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un intercambio de canastas con Oriola continuando con la buena dinámica de los últimos partidos. Andorra ha hecho un parcial desde el 9-10 hasta el 18-10. Los leridanos han buscado la reacción, pero Harding ha llegado a los 12 puntos al primer cuarto para dejar a un 26-17 al finalizar el cuarto.

Encuentra ha dado minutos a Mikel Sanz para intentar cambiar la dinámica, después de los malos minutos de Madsen. Andorra ha continuado con el mismo ritmo de anotación, liderados por un Harding excelso que ha llegado con 24 puntos al descanso. Los locales han dejado el partido encauzado con el 52-33 a la media parte.

A la reanudación, más de lo mismo, tan sólo Bozic sacaba la cara para los leridanos que seguían siendo barridos encima de la pista. Los peores minutos de la temporada de los leridanos sin actitud ni ayuda arbitral en momentos claves que han acabado de romper el partido. Un triple final de Ferran Bassas ha puesto el 77-53 al final.

Finalmente, el último cuarto ha sido un trámite total para los andorranos y ha servido a jugadores como Paulí, Villar o Batemon mejorar sus cifras en la ficha de anotaciones. Partido desastroso de Hasbrouck, Bropleh, Wiggins y Muric. El resultado definitivo ha sido de 96-79 y deja el Andorra con una victoria más que los leridanos a la clasificación.