El Agramunt da un gran paso para la salvación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Agramunt arrolló al Cervera en un partido dominado de principio a fin por los locales. Cabrera adelantó al Agramunt en la primera parte. En la segunda, los locales empezaron a estar acertados de cara a puerta y en pocos minutos sentenciaron el encuentro, con goles de Porta, Mosquera y Clivillé (4-0, 61’). Feher marcó el gol del honor para el Cervera y en los minutos finales, Reig marcó el 5-1 definitivo para que el Agramunt redondease la goleada. Tras sumar los tres puntos, el Agramunt sube a la décima plaza con 32 puntos, a cuatro del Solsona, que marca el descenso mientras que el Cervera es decimoquinto con 18.