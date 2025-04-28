El Barça se planta en su sexta final con exhibición

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ londres ❘ El FC Barcelona volvió a endosarle cuatro goles (1-4) al Chelsea en Stamford Bridge y selló su clasificación para su sexta final de la Liga de Campeones, la quinta consecutiva. El próximo 24 de mayo, en Lisboa, intentará revalidar el título ante otro equipo inglés, el Arsenal, que ayer dejó fuera al Olympique de Lyon tras remontar el 1-2 de la ida (1-4).

Tal fue el dominio, que en el descanso las azulgranas ya tenían la eliminatoria resuelta con el 0-3 en el luminoso, y el cuadro ‘blue’, totalmente sometido al plan de partido de las barcelonistas, no pudo franquear la portería de Cata Coll hasta el añadido. En un choque que ya había comenzado al son del baile barcelonista, el equipo británico no logró sorprender a las azulgranas para revertir un marcador que ya tenía cuesta arriba antes de empezar el partido (4-1). La doble Balón de Oro, Aitana, una futbolista que siempre aparece en los partidos grandes, hizo su cometido en el minuto 25, cuándo, tras robar un balón en propio campo y superar con solvencia a Charles, condujo unos 50 metros hasta la zona decisiva y definió con un misil al primer palo.

En un escenario idílico y un contexto aún mejor, las de Pere Romeu no redujeron marchas, y tras otro duelo ganado en zona de tres cuartos, Pina conectó rápido con Aitana para que esta hiciera lo propio con Hansen, que bailó por su banda para asistir a Ewa Pajor, que no perdonó en el 40. Solo dos minutos después, Pina dibujó el gol de la tarde con una rosca maravillosa que acarició la red del palo lejano, un golazo que dejaba la eliminatoria resuelta y dejaba en un mero trámite la segunda mitad.