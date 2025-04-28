Gerard Encuentra, sobre el partido en Andorra: “Ellos han querido la victoria más que nosotros”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, se mostró rotundo en la rueda de prensa posterior al partido. “Ellos lo han querido más que nosotros. Nuestro inicio nos ha condenado, han salido con más intensidad, más deseo, y cuando sales con estos puntos claros y más ímpetu que tú, te cogen esa diferencia y se vienen arriba”, señaló el técnico leridano. Pese a que el equipo lo intento, esa primera parte pesó demasiado para Encuentra. “Al final hemos intentado luchar con los que más se estaban vaciando, pero la primera parte ha sido clave para nuestra derrota, porque no hemos salido como queríamos”, añadió.

Ante esa falta de intensidad, el técnico lamentó estar “delante de un partido muy importante. Los dos equipos sabíamos que una victoria nos daba un impulso para salir de abajo y no me ha sorprendido su intensidad. Sabía que saldrían con esa energía, a dejárselo todo. Me ha sorprendido nuestra baja energía y nuestra manera de dejarnos ir en algún momento, cuando las cosas no iban bien”. El equipo anotó 79 puntos, 26 durante el último cuarto. Ante la falta de acierto en los tres primeros parciales, Encuentra aseguró no estar preocupado. Eso sí, los 96 de los locales sí le preocuparon. “Me preocupan más los 96 que ha anotado el Andorra. No somos tan buenos en esta Liga como para jugar a ver quién hace más puntos. Tenemos que trabajar desde atrás, correr, jugar duro, crecer con intensidad y deseo de recuperar balones. Ha habido un momento que en una rotación no estaba ese deseo y se nos han ido muy fácil”, indicó.

El técnico del Hiopos Lleida dio las claves para el buen hacer del equipo. “No podemos jugar cinco contra cinco cada vez, tenemos que recuperar balones, jugar en transición y defender. No somos tan buenos ni tenemos tanto talento para sacar esas ventajas, hay que hacer autocrítica aquí”, avisó. Sobre Mikel Sanz, que disputó 12 minutos de juego, dijo “estar contento por él”.