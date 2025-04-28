El Hiopos Lleida pierde con claridad en la pista del Andorra y sigue sin sellar la permanencia

Publicado por Sergi Caufapé/D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Dura derrota del Hiopos Lleida en la pista del Andorra (96-79), donde el equipo que dirige Gerard Encuentra firmó ayer uno de los peores partidos de la temporada. Perdió, cedió el average particular y se quedó con tres triunfos de margen por encima de la zona de descenso, que marca el Granada a falta de cinco jornadas para el final de la fase regular. Versión para olvidar de un conjunto que llegó a perder por 31 puntos y que solo pudo maquillar una contundente derrota.

No tuvo una buena puesta en escena el Hiopos Lleida, pero se mantuvo pegado a los locales en el marcador. Incluso llegó a ponerse por delante (9-10) con un Oriola dominante. Pero las primeras rotaciones fueron letales. Los de Encuentra encajaron un 9-0 que obligó al técnico leridano a solicitar su primer tiempo muerto, a 2:54 del final del primer cuarto. Pero el parcial se extendió hasta el 13-0 con un Harding estelar. Dos tiros libres de Walden frenaron la caída, pero el Hiopos Lleida ya estaba diez abajo (22-12). El estadounidense anotó el único triple de los visitantes en el primer acto, pero Bassas, casi sobre la bocina, mantuvo la ventaja (26-17).

El equipo burdeos quiso volver al encuentro. Incluso Sanz se estrenó como anotador con un segundo triple, pero el Andorra volvió a pisar ligeramente el acelerador para situarse con una renta de 13 puntos (37-24). Nuevo tiempo muerto de Encuentra y falta antideportiva de Villar que fue el inicio del fin. Dos triples seguidos de Harding y una canasta de Evans que situaron a los del Principat con una renta de 20 puntos (46-26). Momentos de showtime del Andorra, que frenó Hasbrouck con un triple. Pero la dupla Evans-Harding era letal. Despertó Batemon, negado en el tiro, pero se llegó al descanso con una desventaja de 19 puntos (52-33) y unas terribles sensaciones, con 17 pérdidas de balón y un pobre 3 de 11 en el tiro exterior.

Bozic y Batemon lideraron el intento de remontada por parte del Hiopos Lleida en el inicio de la segunda mitad. Pero defensivamente no hubo mejora y otra antideportiva, esta vez de Paulí, hizo que el Andorra renovara su máxima renta (64-41). Paulí y Bozic encadenaron un par de buenas acciones, pero los locales mataron el partido. Kuric, con un triple, elevó la diferencia hasta los 25 puntos (71-46) y Gerard Encuentra, desesperado, volvió a pedir tiempo muerto. No hubo manera de mejorar las prestaciones y encima al Andorra le entraba todo. Bassas cerró el tercer cuarto con un triple sobre la bocina (77-53).

La remontada era una utopía. Más después de un inicio del último cuarto en la misma línea que el resto del partido. Nuevo triple de Bassas para que los andorranos se situaran 30 puntos arriba (85-55). Batemon anotó, pero recibió como respuesta otro triple, esta vez de Kuric, que estableció la máxima renta de 31 puntos. Con el partido totalmente sentenciado y Plaza dando entrada a un Luz inédito, el Hiopos Lleida comenzó a encontrarse más cómodo. Villar y Batemon canalizaron la mayoría de las acciones, mientras que los locales se quedaron estancados en ataque.

De hecho, el equipo de Encuentra bajó hasta los 20 puntos de desventaja después de un triple de Batemon (94-74) y Joan Plaza pidió su único tiempo muerto después de otro acierto del estadounidense. Parecía imposible, pero el Hiopos Lleida estaba en condiciones de pelear por el average particular, que era de 10 puntos. Restaba solo 1:11 para el final, anotó Okoye con facilidad y también lo hizo Paulí. El tiempo no dio para más y el Andorra se adjudicó la victoria con todo merecimiento, dejando al Hiopos Lleida con los deberes todavía por terminar. Los leridanos, con un partido menos, siguen empatados con el Girona, que perdió frente al Madrid, y el Bilbao, que cayó en la prórroga ante el UCAM Murcia. Tres victorias más abajo, una más cerca que la semana pasada, está el Granada. Muy complicado que lo pueda remontar el conjunto andaluz, pero hasta que no sea matemático, el Hiopos Lleida no puede decir que está salvado.