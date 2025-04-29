El apagón retrasa el vuelo del Vila-sana a Argentina

Publicado por EVA CORTIJO Creado: Actualizado:

La aventura sudamericana del Club Patí Vila-sana empezó movida debido al histórico apagón eléctrico que ayer afectó a toda España. Por suerte, la expedición del Pla d’Urgell pudo llegar a tiempo para coger el vuelo hacia Argentina, donde el viernes tomará parte por primera vez en su historia en la Copa Intercontinental.

Jugadores y técnicos tuvieron que esperar algo más de dos horas en el aeropuerto de Barcelona debido a que su vuelo a Madrid sufrió un importante retraso. Alrededor de las 19.30 horas pudieron despegar y pasada la una de la madrugada tomaron el vuelo con dirección a Santiago de Chile, la segunda parada del viaje, no sin antes superar durante una hora los controles de pasaporte de forma manual, ya que los automáticos de la Terminal 4 de Barajas no funcionaban debido a la afectación eléctrica.

La expedición tenía previsto hacer escala en la capital chilena hacia las 8 de la mañana de hoy, antes de proseguir trayecto hacia la ciudad argentina de Mendoza, donde tenían que coger a las 10.40 un autocar que les iba a llevar hasta San Juan, sede de esta Copa Intercontinental.

La ilusión y las ganas por participar en el Mundial de clubes era mucho mayor que el maratoniano viaje que les esperaba. “Un pueblo de 700 habitantes jugando la competición más grande que hay en el mundo, para Vila-sana no es un sueño no, es algo más”, declaraba un más que emocionado Ramon Porta, presidente del club.

El entrenador, Lluís Rodero, asumía que el cansancio sería uno de los escollos a superar. “Es un viaje complicado, por eso vamos un poco antes para descansar y adaptarnos. Se está viendo que el grupo está unido, con muchas ganas e ilusión”, destacó, para asegurar que la participación en este Mundial “no es ningún premio porque nos lo hemos ganado. Hicimos méritos para estar ya el año pasado, pero no tuvimos el punto de suerte que se necesitaba, y este año creo que venimos con la lección bien aprendida y espero conseguir el objetivo”.

La competición arrancará este viernes con la disputa de las semifinales y el Vila-sana disputará la segunda, a las 20.30 horas (de madrugada en Lleida), ante el Deportivo Aberastain.