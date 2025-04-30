Eduard Creanga, tercero en el Estatal de categoría base

Publicado por POL ROBERT VIVES Creado: Actualizado:

El joven Eduard Creanga, de 15 años, deportista del Gyas Club de Tàrrega, logró la tercera posición en los Campeonatos de España de gimnasia rítmica celebrados recientemente en Guadalajara. Edu, que competía en la categoría base –la segunda más alta–, ejecutó una brillante actuación en el aparato de mazas que le supuso la medalla de bronce. “Un poco sí me esperaba el resultado, ya que me veía muy preparado y con mucha confianza y creía que podía subir al podio” comenta Creanga, que destaca también que “me puse muy contento con el resultado, ya que, al fin y al cabo, es el premio que demuestra el trabajo que he hecho durante todo este año”.

Además de esta tercera posición, el joven tarraguense logró sobre todo su principal objetivo en estos Campeonatos de España, que era “pasármelo bien y disfrutar del deporte por encima del resultado que obtuviera”. Para él eran sus segundos campeonatos de España, y conseguir este podio significó mucho, ya que le ha abierto la posibilidad de ascender al siguiente nivel que es además el más alto al que puede llegar con su edad, el absoluto.

Edu empezó a practicar gimnasia rítmica cuando tenía 7 años al ver amigas suyas haciendo acrobacias en el patio de la escuela, por lo que decidió probarlo y le encantó.

La gimnasia rítmica es un deporte muy exigente, que requiere mucho esfuerzo, disciplina y una gran implicación, al mismo tiempo, te juegas todo el trabajo y esfuerzo de la temporada en un minuto y medio. Para Edu, no obstante, también tiene muchos beneficios. “Me aporta estabilidad mental, mucha disciplina y madurez”, comenta.

El joven deportista cuenta, además, con el apoyo total de su familia y amigos. “Son una gran ayuda para mí. Mis padres hacen un esfuerzo muy grande para ayudarme a cumplir mis objetivos”, asegura Creanga. Para cualquier gran atleta, uno de los sueños es poder disputar unos Juegos Olímpicos. Actualmente, este sueño le resulta imposible, ya que la gimnasia rítmica masculina no está bien vista en algunos países y no está considerada olímpica, al contrario que la femenina.

Edu está completamente en desacuerdo y aparte de pedir que su deporte sea olímpico en categoría masculina lamenta que “aún existen estereotipos y prejuicios sobre los chicos que practicamos gimnasia rítmica, a veces por el simple hecho de ir con un aro por la calle la gente te mira raro, hay personas que no les gusta”. Sin embargo, afirma que en su caso particular “nunca me he sentido juzgado ni cuestionado”. En 2009, España se proclamó el primer país en incorporar campeonatos oficiales con gimnastas masculinos, y hoy en día solo Francia ha seguido el ejemplo.

Además de Eduard Creanga, dos gimnastas más del Gyas Club de Tàrrega también participaron en estos campeonatos estatales. Se trata de Annia Puiggené y de Emma Capell que quedaron en la decimovena y la 103 posición de entre un total de 163 gimnastas.