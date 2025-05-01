El mejor enduro del mundo desembarca en Oliana

Oliana será desde mañana y hasta el domingo el centro neurálgico del mejor enduro del mundo con la disputa de la segunda prueba puntuable para el Mundial de la disciplina, que reunirá a unos 150 pilotos, entre ellos los mejores especialistas. Será la cuarta vez que el Moto Club Segre organice una prueba del Campeonato del Mundo de la especialidad. La primera fue en 1991 y tuvo lugar en Oliana, una prueba que organizó conjuntamente con la Federación Catalana, mientras que las dos siguientes fueron en 1999 y 2011, con Ponts como punto neurálgico. La última cita mundialista en la provincia tuvo lugar en Solsona en 2014.

El cartel de lujo lo encabeza el barcelonés Josep García, cinco veces campeón del mundo de la especialidad y que actualmente ocupa la segunda posición scrath, por detrás del francés Zachary Pichon, que le aventaja en dos puntos. También destaca la presencia del italiano Andrea Verona, tercer clasificado, y el belga Antoine Magain, sin olvidar al leridano Jaume Betriu, que afrontará en casa su última prueba mundialista, ya que solo se centrará en carreras del Estatal después de ser nombrado nuevo seleccionador española de enduro.

El Gran Premio de España contará con las categorías habituales del certamen, E1, E2, E3 y general Scratch, así como júnior y Open, que estará abierta a pilotos no profesionales. Además, la cita será puntuable también para el Campeonato de España de todas las categorías.

La competición arrancará mañana viernes con la disputa del espectacular Super Test, previsto a las 17.30 en la avenida Barcelona y que dirimirá el orden de salida del sábado. Los corredores deberán completar tanto el sábado como el domingo un circuito de unos 60 kilómetros por la poblaciones de alrededor de Oliana, entre ellas Bassella y Peramola, al que deberán dar tres vueltas. Se encontrarán un trazado exigente, con zonas extremas, test de cross y de enduro.

Ayer, los pilotos que forman parte del equipo WP Eric Augé, de Oliana, entre los que estaba Jaume Betriu, visitaron el Institut Escola de la localidad del Alt Urgell con la finalidad de acercar a los más jóvenes el mundo del motociclismo off road.