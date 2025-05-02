SEGRE

FÚTBOL

El Barça se acostumbra a las remontadas

Lamine Yamal en una acción ante el Inter de Milán. - EFE

Lamine Yamal en una acción ante el Inter de Milán. - EFE

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El Barça se ha habituado a las remontadas. Ha firmado dos en apenas cinco días en la final de la Copa frente al Real Madrid (3-2) y la ida de las semifinales de la Champions contra el Inter (3-3). Las remontadas se han concentrado en la segunda parte de la temporada, en la que el Barça ha ganado cuatro partidos y ha empatado otros dos en los que llegó a tener una desventaja de dos goles en el marcador, hito inédito en sus 125 años de historia. Para encontrar un precedente parecido hay que remontarse al curso 1941-1942, en el que el Barcelona consiguió dos victorias y un empate tras ir perdiendo por dos tantos. Las otras remontadas han sido ante Benfica, Atlético (dos veces) y Celta.

Por otra parte Koundé sufre una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo. También ayer se cumplieron 20 años del primer gol oficial de Messi con el Barça.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking