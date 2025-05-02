El Barça se acostumbra a las remontadas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Barça se ha habituado a las remontadas. Ha firmado dos en apenas cinco días en la final de la Copa frente al Real Madrid (3-2) y la ida de las semifinales de la Champions contra el Inter (3-3). Las remontadas se han concentrado en la segunda parte de la temporada, en la que el Barça ha ganado cuatro partidos y ha empatado otros dos en los que llegó a tener una desventaja de dos goles en el marcador, hito inédito en sus 125 años de historia. Para encontrar un precedente parecido hay que remontarse al curso 1941-1942, en el que el Barcelona consiguió dos victorias y un empate tras ir perdiendo por dos tantos. Las otras remontadas han sido ante Benfica, Atlético (dos veces) y Celta.

Por otra parte Koundé sufre una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo. También ayer se cumplieron 20 años del primer gol oficial de Messi con el Barça.