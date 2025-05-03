El Lleida Handbol defiende 6 goles de renta hoy en Meaño

El Lleida Handbol busca hoy una plaza en la Final Four de la Fase de Ascenso a la División de Honor Oro, la segunda categoría del balonmano femenino estatal. Para ello debe eliminar al Meaño gallego (20.00), en un partido de vuelta en el que defiende una renta de 6 goles, después de que el de ida, disputado el pasado sábado en el Onze de Setembre, finalizara 29-23 a favor del equipo que entrena Iban Raigal. “Hemos preparado el partido para ganarlo”, explicaba ayer el entrenador del equipo leridano. “No podemos confiarnos en la renta que llevamos. Además, el objetivo es también marcar 24 goles, ya que eso nos da un tanto más de renta, puesto que ellas en Lleida anotaron 23”.

La expedición leridana partidó ayer a las 5.30 de la mañana hasta esta población de la provincia de Pontevedra y el regreso será nada más finalizar el partido, por lo que la vuelta a Lleida la tienen previsto para mañana domingo alrededor de las 13.00. “Es un viaje largo, pero lo hemos preparado con tiempo y con el descanso suficiente, ya que entre la llegada a Meaño y el partido habrán pasado 24 horas”, añadía el técnico.

Raigal señala que “espero un partido complicado, en el que ellas intentarán remontar lo antes posible la desventaja de 6 goles que tienen, así que los primeros minutos serán muy importantes”, considera. “Seguro que el partido empezará con un ritmo elevado, pero lo importante es que aguantemos esos primeros compases y sepamos llevar el ritmo del encuentro nosotros”.

Sin bajas en el equipo. Raigal añade que “ya vimos en la ida que ellas son un equipo muy físico, fuerte y con una defensa potente, pero ya las ganamos en Lleida y la clave estará en que, además de controlar el ritmo, seamos capaces de correr, que es la manera en la que podemos hacerles daño”.

El técnico añade que “físicamente llegamos bien, hemos podido descansar y tenemos buenas sensaciones. Pienso que podemos volver a ganar y con esa intención vamos”, reiteró.

Esta eliminatoria da acceso a una Final Four, que se sorterá este lunes, y en la que los cuatro equipos clasificados lucharán por dos plazar para subir a División de Honor Oro.