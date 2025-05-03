Enduro de lujo en Oliana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un espectacular Super Test abrió ayer la segunda prueba puntuable para el Mundial de EnduroGP, que convierte este fin de semana a Oliana en la capital de esta especialidad motociclista, con la presencia de 150 pilotos. El barcelonés Josep García, cinco veces campeón del Mundo, fue el ganador de la primera prueba, que se celebró con la presencia de numeroso público.

El Super Test se decidió en la última carrera, en la que García, actualmente segundo en la clasificación scratch del Mundial, se llevó el triunfo con un tiempo de 1:29:18, superando al líder de la competición, el francés Zachary Picho, que hizo 1:30:75. Completó el podio el italiano Andrea Verona, con 1:32:22, en una primera jornada en la que los favoritos confirmaron su dominio. El piloto de Coll de Nargó Jaume Betriu, que se retira del mundial, acabó en el puesto 19, con un tiempo de 1:36:00. En la categoría Júnior se impuso Leo Joyon; en la Youth Piero Scardina, mientras que en la categoría Open el ganador fue el leridano Jordi Quer.

Esta es la cuarta vez que el Moto Club Segre organiza una prueba del Campeonato del Mundo de la especialidad. La primera fue en 1991, también en Oliana, mientra que las dos siguientes fueron en 1999 y 2011, con Ponts como centro neurálgico. La última vez que Lleida acogió el Mundial fue en 2014 en Oliana.

En la jornada de hoy las salidas serán a las 9.00 delante del ayuntamiento de Oliana. Los pilotos harán un recorrido de 58 kilómetros por Oliana, Bassella y Peramola, durante el que habrá tres especiales: cross test, enduro test y extreme test.