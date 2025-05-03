Gerard Encuentra deja claro que “no puede pasarnos lo que nos pasó en Andorra” para recibir al UCAM

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, pidió “ver al Barris de las grandes ocasiones” en el importante encuentro que disputará el conjunto leridano mañana (17.00) contra el UCAM Murcia, en el que podría incluso sellar matemáticamente la salvación si gana y su triunfo se combina con las derrotas de Girona, Granada y Coruña –que disputa su partido el jueves ante el Barça–.

Para conseguir una victoria “que nos acercaría mucho al objetivo”, el entrenador dejó claro que “lo que no puede pasar es lo que nos ocurrió en Andorra, donde nos faltó un punto de actitud” y destacó la importancia del apoyo de la afición en el Barris Nord: “Nosotros debemos dar argumentos para que el público vaya a muerte con el equipo. En muchos partidos aquí lo hemos hecho. Nuestro equipo debe sacar el orgullo de la gente a base de esfuerzo y lucha, y que eso se contagie”, declaró.

“El equipo está trabajando muy seriamente, está concentrado tras el golpe recibido en Andorra que nos ha vuelto a tensionar a todos”, explicó el técnico, quien también reconoció cierto desgaste físico en la plantilla antes de arrancar un mes de mayo con cinco partidos.

Respecto a la situación clasificatoria, Encuentra quiso desmarcarse de hablar constantemente sobre la permanencia: “El tema de estar salvados o no es algo que se habla más en el entorno que nosotros desde dentro. En el día a día hablamos de qué mejorar. Queremos que nuestra gente esté orgullosa de nosotros, ese es nuestro objetivo y, evidentemente, si acabamos salvándonos, la temporada será un éxito”, sentenció.

Encuentra también reflexionó sobre la dificultad añadida de conseguir victorias en este tramo final: “Es como en los exámenes, el que lo deja para el último día... Ahora todos quieren sacar la nota para alcanzar su objetivo”, apuntó. Además, destacó que “nosotros hemos estado todo el año fuera del descenso y ahora tenemos que descubrir qué equipo somos en los partidos con mucho en juego”.

Sobre UCAM Murcia, advirtió de que “será un partido muy complicado contra un equipo que se está jugando entrar en play off. A veces se nos olvida que el año pasado jugaron la final de la ACB. Tienen muy buenos jugadores, algunos que nosotros ni podemos acercarnos a fichar”. No obstante, el equipo murciano tendrá la baja casi segura de Simon Birgander y son duda Kaiser Gates, Dani García y Kostas Antetokounmpo.

El conjunto leridano afronta un mes de mayo muy intenso con cinco partidos, uno de ellos entre semana. Ante esta carga de encuentros y el cansancio acumulado, el entrenador explicó que “tenemos un cuerpo técnico amplio y un departamento de preparación física que controla todos estos temas. Intentaremos rotar más a los jugadores que tienen las piernas más cargadas durante los entrenamientos y estar más pendientes de su control”.

“A Van der Vuurst le ha faltado humildad y esfuerzo”

Además de analizar el partido ante UCAM Murcia, Gerard Encuentra también fue preguntado por la reciente rescisión del contrato de Keye Van der Vuurst y dejó clara su opinión sobre qué falló para que el neerlandés tuviera un buen papel en Lleida: “Lo que le ha faltado es humildad, esfuerzo y ambición”, sentenció, añadiendo que “es uno de los jugadores con más talento ofensivo que he entrenado, sabe jugar el pick and roll de manera espectacular, pero todo eso sin esfuerzo y humildad no vale para nada, más en un equipo como el nuestro”.

De hecho, el entrenador leridano lamentó que “es un chico de 23 años que aún no ha demostrado nada. El año pasado jugó en Palencia y bajaron, empezó la temporada en el Joventut con un muy buen contrato y no entró en rotación y aquí lo tenía todo para poder dar un paso adelante. Le hemos dado oportunidades y él no las ha acabado de aprovechar”, algo que queda patente porque fue descartado en los últimos siete partidos como jugador del equipo leridano.Encuentra zanjó su intervención sobre el jugador neerlandés diciendo que “le faltó saber a dónde venía” y concluyó sentenciando que “nosotros vamos a muerte con los que van a muerte con nosotros”.