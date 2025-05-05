Cervera cita en la Clàssica dels Murs a 400 ciclistas

La salida se retrasó media hora de lo previsto inicialmente por la intensa lluvia. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

A pesar de la intensa lluvia que hizo presencia ayer a primera hora de la mañana, Cervera celebró con éxito la 12 edición de la Clàssica dels Murs, una prueba que contó con la participación de un total de 410 ciclistas.

Esta prueba, ya habitual del calendario, está organizada por el Club Triatló Cervera, que ofreció a los participantes dos recorridos a elegir, de 100 y 160 kilómetros, que pasaban por diferentes muros de las comarcas de la Segarra, la Anoia, la Conca de Barberà y el Urgell.

Según explicó el presidente del club, Adrià Vendrell, “son subidas cortas pero intensas que también cuentan con un encanto especial y que son muy interesantes”. En este sentido, explicó que “algún muro supera el 20% de desnivel”. También destacó la “belleza” del paisaje en la primavera con “campos verdes y muy bonitos”. Vendrell comentó que muchos participantes procedían del área metropolitana aunque también había de otros puntos de España y de Andorra.

El Club Triatló Cervera contó con una comisión organizadora de unas 14 personas que preparó la prueba durante meses a la que ayer se sumaron un centenar de voluntarios.

A causa de la lluvia, la prueba empezó a las 8.30 horas, con media hora de retraso sobre lo inicialmente previsto.