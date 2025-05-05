Desenlace fatal

❘ logroño ❘ El AEM encajó ayer una cruda derrota (3-1) en Logroño que complica seriamente sus opciones en el play off y que dejó sin ningún tipo de premio el esfuerzo y trabajo de un equipo leridano que se adelantó en el marcador y llegó al minuto 89 con empate a uno, pese a quedarse con diez a poco más de 20 minutos por el final. Sin embargo, el equipo riojano se sacó de la chistera dos goles, en una jugada aislada y en un córner que replicó el 1-1, que obligarán a remontar dos goles al conjunto leridano en la vuelta del domingo en el Recasens.Tras el duro golpe, las leridanas deberán recomponerse anímicamente para volver a encontrarse con las buenas sensaciones y las ocasiones que generaron ayer en Pradoviejo, para tratar de remontar en su fortín, el Recasens, aunque deberán hacerlo sin su máxima goleadora, Noe Fernández, que fue expulsada por impactar con la bota en la cara de una oponente en la lucha por un balón aéreo.

En un partido duro, que fue escalando en cuanto a intensidad y que se le escapó por completo a la árbitra, al equipo de Rubén López le tocó la peor parte, quedándose con diez cuando estaba bien plantado en un encuentro en el que nunca se sintió dominado, incluso cuando jugó con una menos.

De hecho, el arranque fue de cara para las leridanas, ya que, replicando el sistema de tres centrales de la semana pasada en Alhama, supo contener la ofensiva rival y se adelantó con un testarazo de Vero Herrera a la salida de un córner (0-1) en el minuto 17, también muy similar al que anotó en tierras murcianas. Pero la ventaja que consiguió en un saque de esquina, muy bien colgado por una Evelyn que sumó su décima asistencia en Liga, la perdió de la misma forma diez minutos después. El equipo local cargó el área pequeña con casi una decena de jugadoras, tapando por completo la salida de Mon. Isina puso el balón muy cerrado y, en la misma línea de gol, Natalia Cebolla empujó el balón al fondo de la red (1-1).

El conjunto leridano estuvo a muy poco de volver a decantar la balanza poco después, en un centro desde la derecha que palmeó la meta Chelsea, evitando el cabezazo cómodo de Inés, que acabó definiendo muy cerca del larguero. La réplica local fue instantánea, con un remate elevado de Velazco llegando desde atrás muy liberada en el minuto 32, en la que la que fue la última ocasión del primer tiempo.

El primer cuarto de hora del segundo tiempo fue como el último del primero, mucha tensión y casi ninguna ocasión. El contador de las acciones de peligro volvió a reactivarse en el minuto 64, cuando otro testarazo de Vero Herrera revitalizó al ataque leridano. Justo después Evelyn reclamó un penalti de Chelsea después de que intentara una vaselina que no llegó a la portería y que generó una segunda acción en la que las leridanas tuvieron su mejor opción para el 1-2, un cabezazo de Maryame Atiq que Chelsea mandó a córner con una intervención impresionante.

Pero el buen momento del AEM se cortó de raíz cuando, un minuto después, Noe Fernández trató de controlar un balón elevado levantando la pierna y, tras desequilibrarse, impactó en la cabeza de Velazco, que no solo pudo seguir sin problema, sino que acabó siendo decisiva. Pese a que el equipo leridano se mantuvo serio atrás e incluso llegó al área rival con un cabezazo de Gestera en el 81, vio como su resistencia se desvanecía como un castillo de naipes en el minuto 89.

La local Asenjo se hizo con un balón largo y, tras una buena carrera con el balón, puso el balón al área pequeña, donde Velazco le ganó el cuerpo a cuerpo a Vero Herrera con cierta fortuna y batió a Mon sin complicaciones (2-1). El golpe para el AEM fue duro, pero no fue el último, porque en el minuto 94, el equipo riojano replicó la jugada del primer gol y Natalia Cebolla, otra vez desde la línea de gol, puso el 3-1 final que pone muy cuesta arriba el sueño del ascenso para el AEM.