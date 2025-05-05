El Barça, a un paso de su sexto título consecutivo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ sant joan despí ❘ El Barça ganó ayer al Deportivo (4-0) con un doblete de Pajor, un gol de Alexia y otro de Aitana y acaricia el título, que podría conseguir la próxima jornada si sella los tres puntos ante el Betis, en el penúltimo capítulo de la Liga F. Las azulgranas pusieron la directa desde el inicio, dominando en todas las fases del juego y estableciendo un monólogo de balón en el campo contrario. Tanto, que el cuadro gallego no pudo amenazar la portería de Cata Coll ni una sola vez, ni un balón largo ni una transición que diera sus frutos o que las de Fran Alonso pudieran materializar en disparos a la meta rival.

Pajor dio ventaja a su equipo en el minuto 13. El Barça, incansable, propuso una ofensiva constante ante la defensa coral del equipo coruñés. Pajor, de nuevo, franqueó la trinchera de piernas del conjunto visitante en el minuto 31 (2-0). Alexia, que venía avisando todo el partido y tanteando la portería, cazó en el minuto 73 un rechace de la meta visitante después de un centro de Jana Fernández. Un disparo en boca de gol que acabó suponiendo el 3-0, aunque la capitana no cesó en buscar otro para seguir aumentando su renta de máxima goleadora de la historia de la Liga F. Las de Pere Romeu también aprovecharon el segundo tiempo para rotar y dar minutos a las menos habituales y terminar de poner la guinda al pastel. Aitana también se sumó a la fiesta con un gol tejido entre Pina y Putellas. Esta trianguló con la anterior en el vértice del área para después asistir a su compañera, que se orientó para ajustar un disparo al segundo palo en el minuto 81. El 1-2 del Madrid a 5 minutos del final de su partido evitó un alirón que ya está preparado.