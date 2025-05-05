“Es una victoria muy valiosa”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

d. tejedor

❘ lleida ❘ Gerard Encuentra valoró la victoria como “muy valiosa ante un rival muy potente y que compite muy bien”, aunque lamentó los últimos minutos del partido. “Hay un punto agridulce por la diferencia que se nos ha ido en el marcador”, apuntó.

Aseguró afrontar este tramo final de temporada con “tranquilidad y equilibrio, contento, pero aún no se ha acabado esto, no es matemático”, avisó. Sobre el partido, dijo ser “consciente de la importancia” que tenía ganarlo, y por ello “hemos salido muy serios en defensa, frenando su ataque y su ritmo de juego. Hemos atacado muy bien su planteamiento de defensas zonales, y hasta mitad del tercer cuarto hemos dominado el marcador pero sin acabar de romperlo. En los últimos cinco minutos, por los rebotes importantes y nuestra precipitación, hemos llegado a un final ajustado de cara o cruz que nos hemos llevado gracias al trabajo, el acierto y el empuje de la gente”.

Respecto al ambiente y la afición, se mostró tremendamente agradecido y emocionado, “Esto es una fiesta, es una conexión especial. Las ocho victorias de casa son de la afición, ellos nos dan un impulso, una energía incluso en los malos momentos, siempre apoyan, nunca murmuran, la conexión que hay entre equipo y afición es increíble. Hemos ganado en casa con ellos, pero encima se han desplazado a muchos sitios para animarnos, ojalá perdure muchos años más”, señaló.

Por su parte, el técnico murciano, Sito Alonso, que dirigió al filial del entonces Caprabo Lleida, el Monzón, dijo que “hay mucho más ambiente que en mi anterior etapa aquí. Es la segunda mejor afición de toda la ACB. Esta no va a ser una plaza efímera”.

Muric y Kurucs casi llegan a las manos

En la lucha por un rebote durante el tercer cuarto Muric y Kurucs se engancharon y casi llegan a las manos, pero la rápida intervención de sus compañeros evitó males mayores. Ambos fueron castigados salomónicamente con una antideportiva. A partir de ahí, Kurucs sufrió en sus carnes al Barris Nord, que lo sacó del partido con sus abucheos. El próximo partido en casa, el Tenerife de Txus Vidorreta, al que seguro espera la afición.

El Mollerussa recibe su homenaje por ascender

El CB Mollerussa, filial del Hiopos Lleida, recibió ayer antes del partido un merecido homenaje por su ascenso a la Tercera FEB.

Victorias de Madrid, Unicaja y Tenerife

El Real Madrid refrendó su condición de líder gracias a su victoria sobre el Valencia por 96-89, mientras que el Tenerife se mantiene segundo tras ganar en Girona (84-93). También venció el Unicaja al Andorra (98-80).