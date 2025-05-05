Josep Garcia sale reforzado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El italiano Andrea Verona (GasGas), de categoría E2, fue ayer el ganador de la segunda jornada de la cita del Mundial de enduro que se ha disputado durante el fin de semana en Oliana, un día marcado por la lluvia torrencial. Sin embargo, Josep Garcia (KTM) fue el piloto que salió más reforzado de la prueba leridana, ya que aumentó su ventaja al frente de la general tras su victoria del sábado y su segundo puesto de ayer. El de Súria sumó 37 puntos, por los 35 de Verona, tercero el sábado. El también italiano Samuele Bernardini (Honda) fue tercero ayer, aunque el belga Antoine Magain (Sherco) se hizo con la tercera plaza en la clasificación de Oliana, con 24 puntos, en la categoría E3. Mientras, el francés Zachary Pichon (TM), que llegaba líder, cayó a la tercera plaza del Mundial al ser segundo y decimocuarto. Por su parte, el leridano Jaume Betriu (GasGas) se despidió del campeonato con la decimoctava posición en la segunda jornada.

En cuanto a la categoría júnior, la victoria de ayer fue para el sueco Axel Semb (Fantic), por delante del francés Leo Joyon (Beta) y del italiano Kevin Cristino (Fantic). Sumado al triunfo del sábado, el de ayer hace que Semb pase a liderar el Mundial, por encima de Joyon y Cristino. Albert Fontova (GasGas) sumó 11 puntos entre las dos jornadas, mientras que Alex Puey (Rieju) se hizo con 10. El francés Romain Dagna (KTM) se impuso en la categoría Youth, con los italianos Scardina (Fantic) y Elgari (TM) por detrás. Aleix Saumell (Sherco) se hizo con 15 puntos, por los 12 de Liam Sanjuan (GasGas) y los 11 de Yago Domínguez (Rieju).

El leridano Jordi Quer (KTM) se impuso en las dos jornadas de la prueba puntuable para la categoría 2Strokes, imponiéndose al francés Yann Dupic (KTM) y al británico Gethin Humphreys (TM). En 4Strokes, el más rápido de las dos jornadas fue el brasileño Patrick Capila (Fantic), con mucho margen sobre el francés Alex Pichaud (Beta) y el sueco Robin Wiss (KTM), que irrumpió con fuerza en la categoría. Finalmente, la prueba puntuable para el campeonato de pilotos seniors fue para el italiano Andrea Belotti (KTM), seguido de su compariota Alberto Zorloni (Fantic) y del alemán Tino Bauer (KTM). Después de las pruebas iniciales en Portugal y Oliana, el Mundial de enduro hará su próxima parada en Skövde (Suecia), durante el fin de semana del 23 al 25.