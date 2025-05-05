Lewandowski se entrena con el equipo y apunta a Milán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, se incorporó ayer a los entrenamientos del equipo tras recuperarse de su lesión en el muslo izquierdo, y podría estar disponible para el partido de mañana martes ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, correspondiente a la vuelta de las semifinales de Liga de Campeones y en el que está en juego una de las plazas para la final de Múnich.

El jugador azulgrana, que se lesionó el músculo semitendinoso del muslo izquierdo hace un par de semanas frente al Celta, completó la sesión con el grupo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde todavía no ha aparecido Alejandro Balde, que se recupera de una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo que se produjo ante el Leganés.

Al contrario que Lewandowski, el lateral tiene complicado llegar a tiempo al duelo en Milán, en el que no estarán Marc Casadó, Jules Koundé ni Marc Bernal. Este último continua focalizado en dejar atrás la grave lesión que sufrió a principios de temporada que le afectó a la rodilla izquierda y al menisco externo.

El equipo de Hansi Flick deberá imponerse mañana después de empatar (3-3) en el primer choque entre ambos, jugado el pasado miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Por otra parte, después de que el Barça se impusiera el sábado en Valladolid 1-2 y el Madrid ganara ayer al Celta por 3-2, a falta de cuatro jornadas para que acabe la Liga, la distancia entre el líder y su perseguidor sigue siendo de 4 puntos, por lo que el Clásico del próximo fin de semana en Montjuïc se perfila decisivo para el desenlace liguero.

Después de este duelo directo, el Barcelona tiene que visitar al Espanyol, recibir al Villarreal y cerrará la Liga en el campo del Athletic. El Madrid, por su parte, tiene, tras visitar al Barcelona, dos partidos en casa. Recibirá al Mallorca, visitará al Sevilla y acabará la Liga de nuevo en casa ante la Real Sociedad, en lo que aparentemente es un calendario más asequible que el que debe afontar el equipo azulgrana.

Raphinha supera un registro de Neymar

Raphinha se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Barcelona esta temporada y ha participado directamente en 53 goles, con 31 tantos y 22 asistencias entre todas las competiciones, unos registros que superan la mejor marca de su compatriota Neymar en Europa. Según datos de BeSoccer Pro para EFE, el actual jugador del Santos disputó diez campañas entre el Barça (2013-2017) y el Paris Saint-Germain (2017-2023), y estableció su mejor registro en el curso 2015-2016, en el que firmó 31 dianas y 21 asistencias para una participación directa en 52 tantos.

El Girona, obligado a ganar hoy al Mallorca

El Girona busca hoy en Montilivi (21.00), ante el Mallorca, una victoria que le permita alejar el peligro del descenso, ante un rival que aspira a colarse en posiciones europeas. Al falta de cinco partidos para el final de la Liga, el Girona, que tiene 35 puntos y está en mañana dinámica, está obligado a puntuar.