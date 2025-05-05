Porteros sin entrenador y una expedición mínima: la triste realidad del Lleida CF

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La crítica situación económica del Lleida CF quedó expuesta durante el último desplazamiento a Mallorca para enfrentarse al Andratx. El viaje mismo ya supuso todo un reto logístico ante las dificultades financieras que atraviesa la entidad leridana. La imagen del club se vio seriamente comprometida al presentarse con una expedición mínima: únicamente cinco jugadores en el banquillo (cuatro jugadores de campo y un portero) y un cuerpo técnico reducido a la mínima expresión (dos entrenadores, el preparador físico y el delegado).

Los síntomas de la crisis se hicieron evidentes desde el calentamiento previo al partido, donde los porteros del Lleida tuvieron que prepararse sin la supervisión de un entrenador específico. A pesar de la derrota que situó el equipo en decimotercera posición, los leridanos han conseguido evitar el playoff de descenso gracias a ser los que más puntos han sumado entre todos los equipos clasificados en esta posición a los cinco grupos de la Segunda RFEF.

"Tiramos de ahorros o de la ayuda de los padres"

El entrenador Iñigo Idiakez puso en valor la consecución deportiva en un contexto adverso: "No se tiene que olvidar de que ante la situación de este club, lo más importante es la salvación y lo hemos conseguido". El técnico vasco dejó entrever un posible despido al afirmar que "siempre me llevaré el recuerdo del Camp d'Esports y el afecto que me ha demostrado la gente de Lleida".

Por parte de los jugadores, las declaraciones reflejan la precaria situación personal que viven. Iker García, autor del gol del Lleida al partido, fue contundente: "Nosotros estamos tirando de ahorros o de la ayuda de nuestros padres, esta es la realidad". Mario Domingo expresó la incertidumbre que rodea el futuro inmediato: "Ahora sólo nos toca esperar para tener respuestas por parte del club y valorarlas antes de tomar decisiones".