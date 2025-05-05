“Refleja nuestra realidad”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El entrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, ejemplificó todos los problemas del club con el partido de ayer: “El resultado de hoy y cómo se ha producido es un reflejo de nuestra realidad”, explicó el técnico, antes de añadir que “hoy hemos llegado aquí como hemos podido y sabíamos que iba a ser un partido complicado”.

Sobre el encuentro en sí, Idiakez dijo: “estábamos bien plantados en el campo, pero los dos goles suyos han cambiado todo”. “Los chicos lo han dado todo y no han jugado un mal partido”, puntualizó.

Acerca de la situación económica del club, Idiakez explicó, otra vez, que “los equipos que se encuentran en situaciones de impagos suelen perder la categoría”, matizando que “eso ya lo dije la semana pasada, pero es la realidad que yo me he encontrado”. Y ligó los temas deportivos con los económicos diciendo que “no hay que olvidar que ante la situación de este club, lo más importante es la salvación y lo hemos logrado”. Con aires de despedida, el técnico vasco explicó que “siempre me llevaré el recuerdo del Camp d’Esports y el cariño que me ha demostrado la gente de Lleida”.

Por su parte, Iker García, que marcó el gol del Lleida, destacó que “nosotros estamos tirando de ahorros o de la ayuda de nuestros padres, esa es la realidad”. Mario Domingo, por su parte, concluyó diciendo que “ahora solamente nos toca esperar para tener respuestas por parte del club y valorarlas antes de tomar decisiones”.