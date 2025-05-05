Victoria para ser segundo

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ manresa ❘ El Atlètic Lleida salió victorioso de Manresa tras una primera parte muy abierta pero sin goles. En la segunda parte, el acierto visitante marcó el resultado final. Estos tres puntos le mantienen segundo en la clasificación, dos por encima del Girona B a falta de tan solo una jornada para el final del campeonato.

La primera parte tuvo tres tramos bien diferenciados. A partir del minuto 5 el conjunto leridano fue el claro dominador del encuentro. La primera ocasión fue en un balón cedido por Samsó a la frontal a Joanet, que no tuvo acierto con el disparo. Instantes más tarde, Sauret, desde la frontal, se encontró con el larguero. El asedio siguió a través del pichichi de la liga, Wilber Hurtado (20 goles), que tuvo una oportunidad clara en sus pies, en un balón que envió a córner un defensa del Manresa en la mismísima línea de gol. A partir de ahí, cambió el rumbo del partido. La primera para los locales la tuvo Ezzarfani, y posteriormente, Izan golpeó cruzado enviando el balón al poste de la portería del conjunto de Gabri. Más tarde, Pau Torres frenó un mano a mano con Ezzarfani enviando el balón a córner.

En la segunda mitad bajó la intensidad y el ritmo del juego, y allí reinó el conjunto leridano. La acción diferencial tuvo la firma de Hurtado, que se marchó de su par en la frontal del área, y a la salida del portero picó el balón por encima para regalarle el gol a Garrós. Ya en el tramo final, Martínez realizó la acción tonta de la jornada en una cesión a su portero que costó el gol de la sentencia a los locales.

Los leridanos dependen de sí mismos para asegurar la segunda plaza en el último partido de la liga ante el descendido Prat el domingo en el Ramon Farrús (12.00). Si ganan serán segundos, si empatan necesitarán que el Girona B no gane al Mollerussa por cuatro o más goles, y si pierden necesitarán que el Girona B no gane en el campo de los del Pla d’Urgell.

“Llegamos bien al play off y los resultados nos son favorables”

Gabriel García, entrenador del Atlètic Lleida celebró “llegar bien al play off, El juego está siendo correcto, y aunque no sea el mejor de la temporada, los resultados se están dando”. Eso sí, dejó claro que “hay aspectos a mejorar para las fases de ascenso porque el nivel de los equipos es alto”. Uno de esos aspectos son las pérdidas, dado que, según Gabri, permitieron que el Manresa les tuteara. “Les hemos puesto en dificultades al inicio del partido, sus variaciones en el minuto veinte y sobre todo nuestros errores en salida de balón les han metido en el partido”, indicó. Para Gabri, “con el gol el partido cambió por completo y parecía que quedaba sentenciado”. Por último, el técnico aseguró que llegan a esa segunda plaza gracias al “trabajo y esfuerzo” del equipo.