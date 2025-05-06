El Barça busca la final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona visita hoy al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (21.00) en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, en un partido con aires de final porque el 3-3 de la ida en el Estadi Olímpic Lluís Companys lo dejó todo abierto, para que el Barça, que se aferra a Lamine Yamal y también al regreso de Robert Lewandowski, pueda alcanzar su primera final europea diez años después de levantar su quinta Copa de Europa en Berlín.

El duelo de ida fue eléctrico, con seis goles repartidos que dejan toda opción abierta para esta vuelta en el Giuseppe Meazza, donde se podría ver otro auténtico partidazo como lo fue el de Barcelona, a la altura del escenario y en el que el Barça remontó parcialmente en dos ocasiones y no pudo ganar por dos largueros, uno al final del choque, de un Lamine Yamal espectacular.

El Inter había ganado el partido de ida en sus seis últimas eliminatorias de la ‘Champions’ y esta vez rozó la séptima victoria, pero el Barça lo impidió demostrando un carácter ganador, tras levantar un 0-2 en contra en los primeros 20 minutos, el mismo que le llevó el sábado anterior a ganar la Copa del Rey ante el Real Madrid en la prórroga.

Para clasificarse para la final, el conjunto azulgrana no podrá contar con sus dos laterales titulares, Jules Koundé y Alejandro Balde –que finalmente no llegará al partido pese a que se contaba con que estuviera recuperado–. Por todo ello, el técnico azulgrana, Hansi Flick, explicó que “el equipo tiene que defender mejor” y, aunque no quiso dar pistas sobre el once, dio a entender que haría cambios en la zaga.

Además, el alemán instó a sus jugadores a “disfrutar” del partido. “Quiero que mis futbolistas jueguen sin tener la presión encima. Tenemos que disfrutar del partido”, insistió en hasta tres ocasiones el técnico alemán en la rueda de prensa. En este sentido, pidió a sus jugadores que “aprecien” hasta donde han llegado esta temporada, con dos títulos ya conquistados y la opción de ganar otros dos.

Flick confirmó que podrá contar en San Siro con Robert Lewandowski, recuperado de una lesión muscular, pero que todavía no está al cien por cien para jugar de titular. “Él se siente bien y está listo para estar en el banquillo. Si lo necesitamos, estará disponible”, desveló.

Flick también habló sobre el gran nombre propio del partido de ida, Lamine Yamal, sobre quien dijo que “está en un buen momento”. “En la ida, nos trajo de vuelta a la eliminatoria con un gol que fue increíble de ver. Tiene que mostrar su potencial. Nuestro objetivo es alcanzar la final y quiero que los jugadores estén al máximo nivel”, indicó sobre el joven atacante, al que definió como un “genio”.

Además, se refirió al Inter como “un equipo muy experimentado, muy fuerte y muy difícil de defender. Todos los jugadores tendrán que estar centrados en la defensa”.

Olmo: “Ha valido la pena fichar por el Barça”

Dani Olmo aseguró ayer que no se arrepiente de haber fichado por el club azulgrana pese a los problemas iniciales para inscribirle y que, tras haber ganado dos títulos y optar a otros dos, está encantado con la idea de juego de Hansi Flick, con sus compañeros y con la opción de poder eliminar al Inter de Milán para “hacer historia” con otra final de Champions.

“Vine al Barça para ganar y de momento nos quedan dos títulos y ya he ganado dos. Estoy bien, contento, motivado y preparado para ayudar al equipo. Me imaginaba estar a estas alturas para ganar todo”, manifestó en rueda de prensa.En este sentido, añadió que el triplete es algo que “tenía en el pensamiento”. “Tenemos equipo para estar a estas alturas así. La mentalidad de todos es de ir a una con Flick y con todos los jugadores. Con el cambio que ha habido estamos muy bien, vamos a muerte con esa idea, estamos muy bien y no tenemos por qué cambiar nada”, se sinceró.A nivel personal, preguntado por si ha sido bueno para él fichar por el Barça pese a los problemas de inscripción, tiene claro que sí. “Claro que ha valido la pena, en ningún momento me he arrepentido de la decisión que tomé. Tenía plena confianza en el club”.

“Lo ideal es que el balón no llegue a Lamine”

Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, aseguró ayer que lo “ideal” para pasar a la final de la Liga de Campeones “sería que no llegara el balón a Lamine Yamal”, jugador al que volverá a poner una doble marca en el partido, según reconoció el técnico en rueda de prensa, donde volvió a rendirse al extremo azulgrana.

Lautaro Martínez se entrena con el grupo

Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, se entrenó ayer con normalidad junto al resto de sus compañeros, pese a sufrir una lesión en el aductor de la pierna izquierda durante el partido de ida. De hecho, Inzaghi no descartó su presencia en la rueda de prensa.

El derbi podría jugarse a puerta cerrada

El lanzamiento de tres mecheros sobre la portería del Betis en el partido del domingo hizo encender las alarmas en el Espanyol por el temor de que el derbi ante el Barça del jueves día 15 pueda jugarse a puerta cerrada. Eso se debe a que el RCDE Stadium está apercibido con un aviso de cierre en caso de reincidencia después de otro episodio esta misma campaña.

Dieciseis años del ‘Iniestazo’ en Londres

El Barcelona buscará clasificarse para la final justo dieciséis años después del ‘Iniestazo’ de Stamford Bridge que le llevó hasta Roma. Entonces, un gol de Andrés Iniesta en el minuto 93 de partido dio al Barça un empate (1-1) que le sirvió para eliminar al Chelsea por haber marcado más goles como visitante.