Cruel despedida

❘ milán ❘ El Barça rozó la gloria en el Giuseppe Meazza de Milán. Puso al Inter contra las cuerdas y estuvo a escasos minutos de volver a la final de la Liga de Campeones diez años después al remontar un 2-0, pero los goles de Acerbi en el minuto 93 y de Frattesi en la prórroga (4-3: 7-6, en el cómputo global) quebraron con crueldad el sueño blaugrana y permitieron a los italianos sacar el billete a Múnich.

Eliminatoria para la historia. Honor para Barcelona e Inter, desfondados tras brindar espectáculo puro en dos duelos a pecho descubierto. Una oda al fútbol que acabó cayendo del lado ‘nerazzurro’ después de una igualdad máxima y 13 goles que exhibieron el potencial de ambos equipos, aunque con un protagonista ya esperado tras la designación, un Marciniak que le regaló un penalti a los interistas y le birló dos al Barça, uno de ellos clarísimo sobre Lamine que el VAR sacó fuera cuando ya se había señalado la pena máxima.

Fue un partido local que tuvo en parte el mismo guión que en Montjuïc. Los interistas volvieron a evidenciar una gran efectividad y tras un par de llegadas abrieron el marcador en el minuto 21 tras una pérdida de Olmo que permitió a Dimarco pasar a Dumfries y este asistir a Lautaro para marcar a puerta vacía. Intentó reaccionar el Barcelona que, a diferencia de hace algunos años, no cae a la lona tras un golpe en la mandíbula. Tuvo dos ocasiones seguidas Olmo, la primera en un barullo dentro del área y la segunda con un disparo en una contra; y un disparo Pedri desde lejos. Y cuando parecía más cerca el empate, un penalti que señaló el árbitro de VAR, el mismo que hace unos años le birló uno al Barça ante el mismo rival, permitió a Calhanoglu situar el 2-0.

El Barcelona parecía lejos de la gesta, pero la segunda mitad fue otra historia. Agresivo, preciso y dominador en busca de la enésima remontada de la temporada. Y lo consiguió por todo lo alto. Desdibujó por completo al Inter en unos pocos minutos y se erigió como dominador total. Le faltaba el gol y lo encontró, quizás, de la manera más inesperada: en un centro lateral, con Gerard Martín como asistente y con Eric García como rematador en el segundo palo.

Noqueó ese tanto al Inter. El Barça olió sangre y pudo hacer el segundo inmediatamente con una contra con los mismos protagonistas: pase de Gerard y remate de Eric casi a puerta vacía, pero Sommer salió de la nada para hacer la parada de la noche y mantener a los suyos con vida. Fueron unos segundos efímeros, porque otra vez Gerard, pletórico ayer, colocó otro centro medido al segundo palo, directo a la cabeza de Olmo para igualar una eliminatoria que parecía perdida.

El Barça estaba ‘on fire’ y buscó el tercero. Pudo llegar en una jugada marca de la casa de Lamine Yamal, que hizo varias ayer, pero Sommer de nuevo estuvo crucial, salvando los muebles a un Inter que estaba metido atrás totalmente en ‘shock’. Y en el 87’, después de que el VAR anulara un penalti señalado por el árbitro sobre Lamine, Raphinha, que no cuajó su mejor partido consumó la remontada.

Todo parecía decidido, pero Acerbi, en el tiempo añadido, envío el partido al tiempo extra, todo un mazazo que el Barça no esperaba, y menos aún tras ver a Lamine Yamal estrellar un balón en el palo y poner de nuevo a prueba al crucial Sommer pocos instantes antes del 3-3. Y en la prórroga, con el Barça algo apagado y con muchos jugadores agotados, llegó el 4-3 para el Inter en la primera jugada hilvanada, culminada por Davide Frattesi. El Barça no se rindió, le rindieron. Sobre todo Sommer, las acciones a balón parado y el no poder evitar 7 goles, que son demasiados hasta cuando marcas 6. El Barça no renunció a Múnich, pero se quedó sin final y, obvio, sin triplete. Les queda LaLiga EA Sports y esos 4 puntos de margen sobre el Real Madrid, al que reciben este domingo.

El Barça ‘pierde’ 15 ‘kilos’ por perder

No estar en la final de Múnich también supondrá un golpe económico, ya que la eliminación le privará al club de ingresar los 18,5 millones de euros más de cada finalista. El conjunto azulgrana logró acumular hasta ayer un total de 116,563 millones de euros. Además, de ganar el título, el campeón se habría embolsado otros 6,5 millones.

“El fútbol ha sido muy cruel con nosotros”

Eric García reconoció que “no hay años de transición” en su club, ensalzando haber dado la cara ante el Inter de Milán, y aseguró que “el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. El carácter que tiene este equipo es increíble. Toda la afición que ha venido hoy con nosotros ha sido increíble. Y después, no sé qué le pasa a este estadio, pero he venido tres veces y las tres veces por A o por B y por cosas ajenas no nos ha salido de cara”, declaró.

“Esta derrota no nos afectará para el clásico”

Ronald Araujo aseguró que tuvieron “cerca” la clasificación para la final de la Liga de Campeones pero que han “fallado” con errores puntuales, aunque cree que el equipo tiene “una mentalidad increíble” y que esta derrota no les afectará para el Clásico del domingo. “No creo que nos afecte. Es verdad que es un golpe duro, pero este equipo tiene una mentalidad increíble. Ahora iremos a por LaLiga, que el título que nos queda”, señaló el uruguayo.

Raphinha se coloca a un gol de Leo Messi

Raphinha volvió a ser fiel a su cita con el gol en la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Inter. Su tanto, el que completaba la remontada (2-3), eleva a 13 los conseguidos en esta edición y le sitúa en el liderato compartido con Guirassy, del Borussia Dortmund. Por detrás está Lewandowski. Esta tanto coloca al brasileño a uno de Leo Messi, que con 14 es el máximo goleador azulgrana en una edición de Champions. Fue en la 2011-20212.

PSG y Arsenal llaman a la puerta de la historia

Dos grandes de Europa, que no guardan en sus vitrinas ninguna Liga de Campeones, actualmente con dos entrenadores españoles, Luis Enrique y Mikel Arteta, buscarán hoy (21.00) alcanzar su segunda final de la máxima competición continental y volver a llamar a la puerta de la historia, con una cierta ventaja del París Saint-Germain que se trajo un gol de ventaja de la ida contra el Arsenal gracias a Ousmane Dembélé.