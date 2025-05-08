Doble oro del Vila-sana en el Catalán Fem 11 y 15

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Fin de semana redondo para el CP Vila-sana. Además del Mundial de clubes absoluto en Argentina, el club del Pla d’Urgell se coronó como doble campeón en el Campeonato de Catalunya Fem 11 y 15, en Reus. Por una parte, en la categoría Fem 11, el Vila-sana se enfrentó al Sant Cugat, en un partido muy igualado. El equipo leridano se impuso por la minima a las jugadoras vallesanas por un ajustado 1-0. Por otra parte, en la final Fem 15, el Vila-sana fue muy superior ante el CP Voltregà. El encuentro finalizó con un contundente 4-0 a favor de las jugadoras leridanas.

Con el triunfo en las categorías Fem 11 y 15, el CP Vila-sana se impuso con autoridad entre los equipos de hockey base femenino. Estos dos títulos sumados al Mundial de clubes absoluto colocaron tres trofeos nuevos en las vitrinas del club, todos en el mismo domingo.