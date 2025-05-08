El Clásico Barça-Madrid altera los horarios de los partidos en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La disputa este domingo a las 16.15 horas del Clásico Barça-Madrid en Montjuïc, que podría dejar sentenciado el título de Liga en caso de victoria del equipo de Hansi Flick, ha obligado a alterar buena parte de la jornada del fútbol territorial y de base en la provincia de Lleida.

De los más de cien partidos previstos este fin de semana en la demarcación leridana, solo dos, ambos de categoría infantil, han mantenido el horario previsto del domingo por la tarde (ambos a las 15.00 horas), mientras que el resto de duelos que se habían fijado entre las 15.00 y las 18.00 horas de ese día se han reprogramado para no coincidir con la disputa del clásico del fútbol español.

Algunos se han adelantado a mañana jueves (20.15 horas), como el Alcoletge-Escola Mascançà, de la Segunda división juvenil, y otros al viernes por la noche (21.00), como los de la territorial Oliana-La Fuliola y Ponts-Vilanova de l’Aguda, ambos de Tercera Catalana, y el UE Tàrrega-Tremp, de Segunda Catalana. En este último caso, el club del Urgell se vio obligado a adelantarlo porque el resto de horarios del fin de semana estaban ocupados por los equipos de base de la escuela.

La gran mayoría de los partidos de fútbol base ya se disputan normalmente entre el sábado (mañana y tarde) y la matinal del domingo, pero los que coincidían con el Barça-Madrid se han intentado pasar al sábado por la tarde o al domingo por la mañana. Lo mismo ha ocurrido en las categorías de territorial, cuyos partidos en su mayoría se disputan normalmente los domingos por la tarde. De este modo, algunos han optado por adelantarlos al sábado si no tenían coincidencia con otros partidos del club o al domingo por la mañana, a las 12 o 12.30.

Unos pocos, no obstante, han preferido atrasar el horario y jugar los partidos después del clásico. Es el caso del Agramunt-Solsona, fijado a las 19.30, y el Guissona-Alcarràs, a las 20.00, ambos de Segunda Catalana. En Tercera, el Pardinyes-Vilanova de la Barca, del grupo 14, también se jugará a las 20.00 horas, mientras que los del grupo 15 Coll de Nargó-Pardinyes B, Térmens-Bellcairenc y Pobla-Organyà comenzarán entre las 18.15 y las 19.00.