Marc Márquez se exhibe y empieza mandando con récord en Le Mans

El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) fue el gran dominador del viernes en el Gran Premio de Francia, sexta cita del Mundial de Motociclismo, y cerró el día con nuevo récord y mejor tiempo en la 'Practice' de la categoría de MotoGP, mientras que sus compatriotas Manuel González (Kalex) y David Muñoz (Husqvarna) dominaron en Moto2 y Moto3, respectivamente.

El ocho veces campeón del mundo regresó con fuerza en Le Mans tras su caída en el Gran Premio de España que le hizo ceder el liderato, por un solitario punto, a su hermano Álex (Ducati), y avisó de que está dispuesto a no volver a dar demasiada tregua tras una primera toma de contacto que confirmó la mejoría de Yamaha y de Fabio Quartararo.

El de Cervera ya dejó claro desde la primera sesión de entrenamientos libres que volverá a ser seguramente el rival a batir. Fue el único capaz de bajar del 1:31, con un sensacional 1:30.764 y ya metiendo más de medio segundo al segundo más rápido, en este caso el sudafricano Brad Binder (KTM), y con Álex Márquez y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) algo más lejos.

Y en la 'Practice' de horas después el panorama no cambió y Marc Márquez se mostró imbatible pese al órdago que le lanzó un Quartararo que evidenció el paso adelante de Yamaha ofrecido en Jerez de la Frontera y en el test posterior. Sin embargo, el catalán fue implacable y se quedó con el mejor tiempo con una espectacular vuelta de 1:29.855, una décima mejor que la de Jorge Martín el año pasado.

Nadie más pudo bajar del 1:30, aunque Quartararo se quedó muy cerca de hacerlo (1:30.032) y demostró que puede ser candidato a repetir la 'pole' que logró en el Gran Premio de España, mientras que Bagnaia también mejoró mucho sus prestaciones y no se quedó lejos (1:30.039) de su compañero de equipo.

Por su parte, el líder del campeonato, Álex Márquez, terminó en el 'Top 5', en la quinta posición a cuatro décimas de su hermano y por detrás de su compañero en el Gresini Racing, el murciano Fermín Aldeguer. El australiano Jack Miller (Yamaha), los españoles Pedro Acosta y Maverick Viñales (KTM), y los italianos Franco Morbidelli (Ducati) y Marco Bezzechi (Aprilia) completaron el 'Top 10'.

Por otro lado, en las categorías de Moto2 y Moto3, los dominadores de las respectivas 'Practice' fueron los españoles Manuel González (Kalex) y David Muñoz (Husqvarna). El primero, líder del Mundial, fue el grand dominador del día y fue el único capaz de bajar del 1:35 con un crono de 1:34.744, más de tres décimas más rápido que el brasileño Diogo Moreira (Kalex), y con su principal rival en la general, su compatriota Arón Canet (Kalex), casi a ocho décimas y fuera de la 'Q2'.

En la categoría pequeña, Muñoz fue el más rápido con un tiempo de 1:40.236, aventajando en poco más de una décima al japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y al español Adrián Fernández (Honda), mientras que ángel Piqueras (KTM), segundo clasificado del campeonato, terminó cuarto, con el líder José Antonio Rueda (KTM), en noveno lugar.