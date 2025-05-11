El Barça remonta al Real Madrid y deja prácticamente sentenciada LaLiga

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Barcelona ha dejado prácticamente sentenciada LaLiga EA Sports tras derrotar (4-3), en el Estadio Olímpico Lluís Company, al Real Madrid, que se había adelantado 0-2 antes del primer cuarto de hora de juego.

Kylian Mbappé, de penalti, en el minuto 5, y en una contra en el 14, puso con ventaja al equipo blanco, pero la reacción del Barça antes del descanso fue fulminante, con los tantos de Eric García (min.19), Lamine Yamal (min.32) y Raphinha (min.34 y 45).

En el minuto 70, Mbappé recortó distancias en otro contragolpe visitante para firmar su particular triplete que, sin embargo, no impidió la derrota del Real Madrid, la cuarta ante el Barça, en cuatro partidos, esta temporada.