El Barça afronta el Clásico con el título como objetivo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona recibe hoy al Real Madrid (16.15) con el objetivo de lograr una victoria que le permita dar un golpe a la Liga y dejar prácticamente sentenciado el título. El entrenador azulgrana, Hansi Flick, aseguró ayer que los jugadores están “muy bien” a pesar de que “no” ha sido “fácil” superar la eliminación de Liga de Campeones, y espera que el equipo demuestre su confianza en el Clásico.

“Estamos bien. Después de la derrota en Milán, no es fácil, pero estamos haciendo las cosas bien. Hemos hablado de lo que queremos hacer en estas dos semanas que nos quedan. Quedan cuatro partidos más por delante y un Clásico como el de este domingo es un partido muy importante para nosotros. Es importante demostrar de nuevo lo bien que podemos jugar, debemos tener confianza y mostrar esa confianza en lo que queremos hacer. Los jugadores están muy bien”, afirmó en rueda de prensa.

Tras la eliminación en Champions ante el Inter, el técnico alemán desveló que “hemos estado hablando sobre lo que piensan los jugadores, sobre sus sensaciones, y creo que es importante que hablemos de estas cosas abiertamente. Todo el mundo sabe que en un partido como el Clásico tenemos que dar el 100%, ser activos, tener intensidad sobre el terreno de juego y ser dominantes. El Real Madrid también es un equipo fantástico, pero jugamos en casa, tenemos el apoyo de la afición y los aficionados saben lo que necesitamos”, añadió.

“Si preguntas a los jugadores, a cualquiera de ellos, el Clásico es un partido que siempre quieren ganar. Siempre salimos a ganar cualquier partido, no importa lo que ocurra en la clasificación. Nos centramos únicamente en este partido para hacer las cosas bien y darlo todo para conseguir esos tres puntos”, añadió. “El Real Madrid también va a querer ganar. No me preocupa tanto la situación en la clasificación. Queremos ganar, esa es nuestra mentalidad y nuestra actitud. Nos centramos únicamente en este partido, nada más”, dijo. “Tenemos cuatro partidos y vamos a centrarnos en cada uno de ellos. El primero es el Clásico, el más importante para aficionados, la gente del Barça, los jugadores, para mí también y para mi equipo técnico”, concluyó.

Balde y Marc Casadó reciben el alta médica

Alejandro Balde y Marc Casadó recibieron ayer el alta médica de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el partido ante el Real Madrid. El centrocampista se produjo una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha el 16 de marzo durante el triunfo liguero sobre el Atlético de Madrid y Balde cayó lesionado ante el Leganés en Butarque (0-1), el pasado 12 de abril, con una lesión distal del bíceps femoral del muslo izquierdo.

Flick podría igualar hoy a Pep Guardiola

De la mano de Hansi Flick, el Barça ha ganado esta temporada los tres Clásicos disputados, el de la primera vuelta (0-4), la final de la Supercopa (2-5) y la final de Copa (3-2). Si ganan hoy igualará a Guardiola, que ganó sus cuatro primeros Clásicos como entrenador.

“Si los jugadores me escuchan, saldrá bien”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que si logran vencer hoy al Barcelona la Liga “se abre y todo puede pasar en los últimos tres partidos”, además de afirmar que si los jugadores le “escuchan”, el partido “va a salir bien”, y añadió que Xabi Alonso, que se perfila como su sustituto, tiene “todas las puertas abiertas”.