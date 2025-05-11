El AEM car eliminado del play-off a pesar de ganar al Logroño (1-0)

Publicado por aleix blanch Creado: Actualizado:

El Rescasens se teñía de blanquiazul para soñar al remontar una eliminatoria con 2 goles de desventaja. En la ida el resultado fue 3-1. El AEM recibía al DUX Logroño que en las semifinales de los play-offs de ascenso.

El partido ha empezado con un estilo de juego intenso por parte de las leridanas, donde apoyadas por el público han propuesto un fútbol ofensivo. Aún así, el ritmo de partido se ha ido enfriando poco a poco favorable a los intereses del DUX Logroño. En el ecuador del primer tiempo Maryame Atiq lo ha intentado con un chute lejano desde la frontal del área; el remate no ha encontrado portería. En el 37’ Loba se ha marchado lesionada y ha entrado Marilén Delgado. Se ha llegado al descanso con 0-0 en el electrónico y todo el trabajo para hacer en la segunda parte.

El segundo tiempo ha empezado con la misma dinámica que el primero, con las jugadoras azules conectadas e intentándolo. Avisaba Evelyn con una centrada en el área pequeña de que no ha encontrado rematadora. En el minuto 58 ha llegado el primer gol del AEM, María Lara ha rematado de ninguno una excelente centrada de Marina Pérez. Instantes después del gol lo ha tenido Inés para igualar la eliminatoria, ha centrado Evelyn, ha prolongado Vero Herrera y el remate final la ha bloqueado la defensa riojana. Aunque lo han intentado hasta el último instante el gol no ha llegado y no se ha podido completar el remontamiento.

De esta cruel manera el DUX Logroño clasifica para la final del play-off de ascenso. Por otra parte, el AEM cae eliminado y competirá un año más en Primera Federación Femenina.

Ruben López,en finalitzar el partit.Pau Pascual Prat

Por otra parte, el entrenador, Rubén López ha anunciado durante la atención a los medios posterior al partido que no seguirá dirigiendo al equipo después de tres temporadas. "No tengo fuerza para continuar una temporada más”, ha defendido López.