Marc sale de Francia más líder

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto francés Johann Zarco (Honda) se impuso ayer en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, sexta cita del Mundial de motociclismo, por delante de un Marc Márquez (Ducati) que afianza su liderato de la categoría reina gracias a las caídas de sus dos principales rivales, su hermano Àlex y el italiano Francesco Bagnaia.

Zarco logra la primera victoria en 71 años de un piloto local en el GP de Francia de MotoGP, disputado en el circuito ‘Bugatti’ de Le Mans. Es su segunda victoria en MotoGP, tras la de Australia en 2023, después de 17 años disputando el campeonato del mundo de motociclismo, y rompe una racha de 22 victorias consecutivas de Ducati, que ahora se queda empatada con Honda, además de ser el primer francés ganador en Le Mans en la categoría reina, siendo el piloto más veterano, con 34 años.

En el primer Gran Premio de la historia con más de 300.000 aficionados en el trazado, tras el de Cannes terminó Marc Márquez, segundo en el 115º podio de su carrera, mientras que Fermín Aldeguer (Ducati) fue tercero. De esta manera, el octocampeón mundial alcanza los 171 puntos en la general, aumentando a 22 su ventaja sobre el segundo, Àlex Márquez, y 51 sobre el tercero, ‘Pecco’, que solo pudo ser decimosexto, fuera de la zona de puntos.

El inicio de la carrera de MotoGP en Le Mans fue caótico. La pista mojada obligó a ondear la bandera blanca y todos los pilotos corrieron hacia boxes para cambiar de moto, y la bandera roja retrasó el inicio de la prueba. Justo antes de empezar, muchos de los participantes, entre ellos los Márquez, regresaron para cambiar otra vez de máquina –con especificaciones de seco–, lo que les condenó a hacer dos ‘long laps’.

Una vez apagados los semáforos, Marc Márquez arrebató brevemente el liderato al ‘poleman’ Fabio Quartararo (Yamaha), pero el francés logró regresar a la posición de privilegio, y Àlex Márquez y Fermín Aldeguer (Ducati) se colaron entre los dos pilotos. Por detrás, se acababa todo para ‘Pecco’ Bagnaia (Yamaha), que sufrió una caída en el mismo sitio en que ya la había sufrido durante la jornadfa del sábado.

Mientras algunos de los pilotos que no lo habían hecho entraron en garajes a cambiar de moto, ‘El Diablo’ se iba al suelo en la vuelta 5 junto al sudafricano Brad Binder (KTM) y la locura volvió a desatarse en Le Mans.

El ‘93’, tras completar la primera de sus dos ‘long laps’, pasó a comandar la carrera, aunque su hermano Àlex y Aldeguer, que todavía no había cambiado de moto a pesar de que la lluvia amenazaba, cogieron su testigo. Después de caídas, cambios de motos y sanciones, el Gran Premio dejó al francés Johann Zarco (Honda) como líder con nueve segundos de ventaja sobre los Márquez en el ecuador de la prueba.

El ritmo del piloto local aumentaba con el paso de las vueltas, y aunque Marc se iba quedando sin opciones de victoria sí que iba incrementando la diferencia con respectro a su hermano, que había llegado líder a Francia y que había perdido el primer puesto de la general en la carrera esprint del sábado en favor del octocampeón del mundo.

Esta lucha entre los hermanos de Cervera finalizó en la vuelta 21 de las 26 a que estaba programada la carrera, momento en el que el pequeño de la familia perdió el control de su moto en la curva 2 y acabó en la grava; logró seguir, pero una nueva caída le condenó a firmar su primer ‘cero’ de la temporada. El murciano Pedro Acosta (KTM) fue el principal beneficiado por esta circunstancia y subió a posición de podio, aunque a falta de dos giros para el final le superó el también murciano Aldeguer.

Así, Acosta terminó cuarto, justo por delante de Maverick Viñales (KTM), mientras que Raúl Fernández (Aprilia) fue séptimo. Además, Alex Rins (Yamaha) finalizó la prueba duodécimo, y Joan Mir (Honda) no pudo completarla.

Fin de semana, por tanto, con suerte dispar para los hermanos Márquez. Àlex, que llegaba a Francia como líder del Mundial, sale segundo y distanciado a 22 puntos de Marc. El ocho veces campeón del Mundo, por contra, recuperó el liderato el sábado, gracias a una nueva victoria en la carrera sprint, que le permitió disponer de 2 puntos de ventaja sobre su hermano, ayer, con su segunda posición, superado solo por Zarco, que no es aspirante al título, ve cómo cierra el fin de semana más líder. La próxima cita, en Silverton dentro de dos semanas.

Marc: “Las primeras vueltas han sido estresantes”

Marc Márquez dijo tras la carrera que “ha habido algunas que también se cambió dos veces de moto, pero sobre todo las seis o siete primeras vueltas han sido más estresantes mentalmente”. Explicó que “en la ‘sighting lap’ he visto que ‘Pecco’ iba a la parrilla de salida con neumáticos de agua, pero yo quería entrar en boxes y he decidido esperar a Àlex y decidir ‘si Àlex también va a la parrilla de salida los sigo a los dos’, porque son los dos candidatos que están más cerca para el título, olvidando un poquito la carrera, simplemente marcando al hombre, pero he visto que Àlex entraba y ha decidido bien porque para mí era la mejor estrategia”, explicó.

Afirmó que “es verdad que Zarco ha ganado con una buena estrategia, pero él ganaba hoy igual con la estrategia que hemos hecho nosotros en pista”, añadió. De su segunda plaza, dijo: “Es uno de esos días que sabes que es muy fácil fallar y en los que no puedes fallar, pero también es uno de esos días en los que se puede utilizar un comodín, el problema es que si no hubiera fallado en Jerez, quizás hubiera fallado hoy, pero ese fallo en Jerez fue un toque de atención, uno más, de que los domingos hay que estar ciento por ciento concentrados”.Àlex Márquez por su parte dijo que “lo que me enfada es que la primera caída ha venido por relajarme. Y la segunda también ha sido culpa mía”, lamentó.

González refuerza su liderato en Moto2 y Diogo Moreira es cuarto

Manuel González fue el ganador en Moto2, con lo que refuerza su liderato en esta categoría. Sobre el trazado de Le Mans González sumó su tercera victoria de la temporada, superando a Barry Baltus y Arón Canet, con el brasileño Diogo Moreira en cuarta posición.

González es líder ahora con 11 puntos, por los 95 que sumna Canet, mientras que Moreira, piloto afincado en Alcarràs, se sitúa quinto en la general, con 50 puntos.Por lo que respecta a Moto3, el triunfo fue para otro piloto español, José Antonio Rueda, que firmaba así su cuarta victoria en las seis carreras disputadas. El triunfo le permite ampliar su distancia al frente la clasicación general, ahora con 116 puntos, mientras que Ángel Piqueras, que ayer no puntuó, es segundo con 87 puntos.