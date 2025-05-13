Derrotas de los tres leridanos de la previa del Catalonia Open-ITF Junior

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La segunda y última jornada de la fase previa del Catalonia Open-ITF Junior, que acoge el CT Lleida, dejó como resultado la eliminación de los tres leridanos que tenían opciones de acceder a los cuadros principales: Álvaro García, Martí Franco y Anna Noguero. Hoy comenzarán los cuadros principales con seis leridanos: Adrià Franco, Víctor Palomar, Jordi González, Bruno Melé, Maria Pardo y Cèlia Torrelles, todos del CT Lleida.