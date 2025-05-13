Flick amplía su contrato con el Barça una temporada más

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Hansi Flick será el entrenador del FC Barcelona una temporada más, hasta 2027, ampliando el contrato que le vinculaba con el club hasta el 30 de junio de 2026. Según informó TV3, el técnico alemán ha aceptado la propuesta de renovación que le hizo el club. Después del partido del domingo ante el Madrid (4-3), en el que el Barcelona dejó sentenciada la Liga, el presidente Joan Laporta, el técnico y su representante, Pini Zahavi, se reunieron en un restaurante barcelonés y las dos partes llegaron a un acuerdo para renovar una temporada más. Según informó TV3 el acuerdo se hará oficial en cuanto el Barcelona gane la Liga, algo que puede ocurrir mañana, si el Madrid no gana al Mallorca o el jueves, si el Barcelona se impone en el derbi al Espanyol.

Hansi Flick siempre se ha mostrado partidario de contratos de corta duración. De hecho, cuando el pasado verano se comprometió con el Barcelona firmó por solo dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2026. El excelente rendimiento que ha dado el equipo de la mano del alemán ha llevado a Laporta a ofrecerle la ampliación que, en principio, sería por una temporada más, hasta 2027. El Barça ya ha ganado en esta campaña la Supercopa de España y la Copa, en ambas competiciones derrotando en la final al Real Madrid.

Además de cerrar la continuidad del entrenador, el Barcelona trabaja también en las renovaciones de Frenkie de Jong, Eric Garcia y el guardameta polaco Wojciech Szczesny. Sin embargo, el portero que se ha hecho con la titularidad quiere tomarse un tiempo para decidir. En declaraciones a un medio de su país admitió que tenía una oferta por dos temproadas “pero tengo que decidir con mi familia qué es lo mejor para nosotros. Lo decidiremos en las próximas semanas”, añadió.

Polémica en la sala VAR por un “menos mal”

El arbitraje español va de polémica en polémica. El malestar del barcelonismo por la parcial actuación arbitral en el Clásico del domingo se ha visto agravado por un audio en el que, alguien en la sala VAR, exclama “menos mal” en la acción que acaba con el gol anulado a Fermín, que era el 5-3, por una supuesta mano previa del propio azulgrana. Por su parte, el exárbitro leridano Xavier Estrada Fernández dijo, en una entrevista a RAC1, que “el árbitro del VAR actuó de manera negligente y saltándose las normas” y aseguró que el sistema “está obsoleto”.

Récord de recaudación en el Estadi Olímpic

El Clásico supuso un récord de recaudación para el Barça, desde que juega sus partidos en el Estadi Olímpic. El club azulgrana facturó ante el Madrid 13,8 millones de euros. El encuentro contó con una asistencia de 50.319 espectadores, superando los 50.314 que hubo en Champions ante el Inter.