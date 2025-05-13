Juneda y Artesa de Segre se juegan la salvación

El fútbol territorial se despide este fin de semana de las temporadas regulares de Primera, Segunda y Tercera Catalana con una última jornada en la que los equipos leridanos se juegan dos ascensos –en Segunda y un grupo de Tercera–, además de la lucha de Artesa de Segre y Juneda para permanecer en Primera Catalana.

Ambos equipos leridanos, empatados a 25 puntos, necesitan ganar y que les favorezcan los resultados de Parc y Guineueta para optar a una única plaza de salvación entre los cuatro. Quien está en una situación más favorable es el Juneda, que necesita ganar, que el Parc se deje puntos y que la Guineueta pierda, lo que le salvaría, o empate. Esta última opción solo le valdría si el Artesa de Segre no gana, porque de hacerlo forzaría un triple empate que condenaría a ambos leridanos.

Por su parte, al Artesa solo le vale ganar, que pierdan o empaten tanto Parc como Juneda y que la Guineueta pierda. Además, si alguno de los dos leridanos evita el descenso y acaba duodécimo, sería el peor de los equipos salvados y no tendría garantizada la salvación hasta bien entrado el mes de junio, ya que necesitaría que ascienda un catalán vía play off a Segunda RFEF por el descenso no compensado de Cornellà y Badalona Futur a Tercera RFEF.

En el grupo 5 de Segunda Catalana, Cardona y Tàrrega se jugarán el ascenso en la última jornada. El equipo del Bages parte con dos puntos de ventaja, pero tiene el average perdido con el Tàrrega, por lo que los del Urgell deberán ganar y que su rival pinche para ser primeros.

En Tercera Catalana, el grupo 14 tiene definido al campeón, el AEM, y al equipo que hará play off, el Alcoletge. En el 15, hay tres candidatos para el título: Vallfogona (66 puntos), Térmens (64) y Angulària (64). Para subir directo, el Vallfogona necesita ganar o empatar y que no haya un triple empate que beneficiaría al Térmens, que sería campeón con un triunfo y un pinchazo del Vallfogona. En cambio, el Angulària necesitaría que el Térmens no gane y el Vallfogona pierda para ser campeón.